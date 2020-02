High school scores, schedules for Feb. 1, 2020

Saturday, February 1, 2020 | 11:49 PM

High schools

Basketball

Boys

Saturday’s results

WPIAL

Nonsection

Carrick 45, South Park 33

Laurel 71, Mercer 50

North Catholic 63, Central Catholic 46

North Hills 78, Shady Side Academy 46

Washington 82, Burgettstown 39

Shootout at Sewickley Academy

Quaker Valley 72, Cornell 69

Beaver 56, Sewickley Academy 53, OT

Vincentian Academy 59, Lincoln Park 46

Girls

Saturday’s results

WPIAL

Nonsection

Armstrong 46, Pine-Richland 45

Avella 61, Fort Cherry 38

Chartiers Valley 66, Bishop Canevin 26

McDowell 49, Butler 38

New Castle 77, Farrell 70

Portersville Christian 51, Aquinas Academy 23

Shooutout at Sewickley Academy

Laurel 57, Vincentian Academy 38

Quaker Valley 43, Sewickley Academy 35

Hockey

Saturday’s results

PIHL

Nonconference

Culver Academy (Ind.) 3, Cathedral Prep 1

Glenbrook South (Ill.) 4, Cathedral Prep 1

Wrestling

WPIAL team playoffs

Class AAA

Semifinals

Saturday’s results

At Norwin

Seneca Valley 31, Canon-McMillan 30

Waynesburg 37, Hempfield 33

Championship

Waynesburg 33, Seneca Valley 30

Third place

Canon-McMillan 41, Hempfield 16

Summaries

Semifinals

Seneca Valley 31, Canon-McMillan 30

106: Jacob Houpt (CM) d. Tyler Chappell, 3-0

113: Hunter Swedish (SV) d. Brandon Dami, 2-1

120: Dylan Chappell (SV) d. Costa Moore, 2-0

126: Jacob Gardner (CM) d. Evan Vetter, 7-2

132: Alejandro Herrera-Rondon (SV) m.d. James Baxter, 11-2

138: Chanz Shearer (SV) p. Tyler Soule, 1:16

145: Antonio Amelio (SV) p. Gabriel Stafford, 2:49

152: Tanner Rohaley (CM) p. Aiden Hayes, 5:56

160: Drew Vlasnik (SV) d. Blake Joseph, 8-1

*170: Liam Volk-Klos (SV) p. Layne Thomas, 1:57

182: Matt Furman (CM) p. Marshall Adamson. 3:32

195: Tyler Rohaley (CM) d. Patrick Johnson, 2-0

220: Gerrit Nijenhuis (CM) p. Conor Hayes, :46

285: Evan Miller (CM) d. Nick Funovits, 8-4

*Indicates starting weight class

Waynesburg 37, Hempfield 33

106: Mac Church (W) d. Ethan Lebin, 2-0

113: Nate Jones (W) d. Briar Priest, 13-8 (SV)

120: Ethan Berginc (H) d. Hunter Shriver, 7-3

126: Rocco Welsh (W) m.d. Lucas Kapusta, 11-3

132: Cole Homet (W) won by forfeit

138: Wyatt Henson (W) p. Nolan Daerr, 2:59

145: Ty Linsenbigler (H) won by forfeit

152: Trevor Verkleeren (H) won by forfeit

160: Alex Urbani (H) won by forfeit

*170: Luca Augustine (W) p. Sam Choby, :58

182: Darnell Johnson (W) p. Julian Chillinsky, 5:23

195: Justin Cramer (H) p. Noah Tustin, 5:03

220: Ryan Howard (W) d. Dillon Ferretti, 3-2

285: Isaiah Vance (H) p. Luke Maley, :07

*Indicates starting weight class

Third place

Canon-McMillan 41, Hempfield 16

106: Jacob Houpt (CM) d. Briar Priest, 1-0

113: Brandon Dami (CM) d. Ethan Lebin, 7-2

120: Costa Moore (CM) d. Ethan Berginc, 6-2

126: Jacob Gardner (CM) d. Lucas Kapusta, 3-1 (TB2)

132: James Baxter (CM) major dec. Nolan Daerr, 15-4

138: Gabriel Stafford (CM) p. Van Payton, 2:52

145: Ty Linsenbugler (H) p. Tyler Soule, :37

152: Tanner Rohaley (CM) d. Trevor Verkleeren, 6-4

160: Alex Urbani (H) d. Blake Joseph, 2-0

170: Matthew Furman (CM) p. Sam Choby, :17

*182: Tyler Rohaley (CM) p. Jillian Chillinsky, :57

195: Gerrit Nijenhuis (CM) m.d. Justin Cramer, 13-5

220: Dillon Ferretti (H) d. Evan Miller, 11-4

285: Isaiah Vance (H) won by forfeit

Hempfield was penalized two team points for unsportsmanlike conduct.

*Indicates starting weight class

Finals

Waynesburg 33, Seneca Valley 30

106: Mac Church (W) d. Tyler Chappell, 7-2

113: Hunter Swedish (SV) d. Nate Jones, 4-2

120: Dylan Chappell (SV) p. Hunter Shriver, 1:17

126: Rocco Welsh (W) p. Evan Vetter, 3:27

132: Alejandro Herrera-Rondon (SV) d. Cole Homet, 6-0

138: Wyatt Henson (W) won by forfeit

145: Chanz Shearer (SV) p. Colton Stoneking, 4:26

152: Nate Stephenson (W) Antonio Amelio, 3-2

160: Luca Augustine (W) d. Drew Vlasnik, 9-4

170: Eli Makel (W) p. Marshall Adamson, 2:41

*182: Liam Volk-Klos (SV) p. Darnell Johnson, 2:56

195: Noah Tustin (W) major dec. Patrick Johnson, 14-4

220: Ryan Howard (W) d. Nick Funovits, 7-2

285: David Beahm (SV) p. Luke Maley, 2:12

Waynesburg was penalized lost a point for unsportmanslike conduct.

*Indicates starting weight class

Class AA

Semifinals

Saturday’s results

At Chartiers-Houston

Semifinals

Burgettstown 45, McGuffey 27

Burrell 57, Quaker Valley 18

Championship

Burrell 63, Burgettstown 9

Third place

Quaker Valley 52, McGuffey 27

Summaries

Semifinals

Burrell 57, Quaker Valley 18

106: Nico Ferra (B) won by forfeit

*113: Shawn Szymanski (B) p. Christian Brown, 1:52

120: Nick Salerno (B) p. Michael Carmody, 1:05

126: Trent Valovchik (B) p. Dominic Floro, :21

132: Ian Oswalt (B) p. Cole White, :14

138: Justin Richey (QV) d. Logan Bechtold, 9-2

145: Simon Slahyovsky (B) d. Austin Francic, 7-1

152: AJ Corrado (B) d. Conner Redinger, 8-5

160: Noah Linderman (B) p. Liam Cain, :32

170: Dom Holmes (B) d. Mason Diemert, 4-3

182: Patrick Cutchember (QV) p. Cole Clark, :53

195: Ricky Feroce (B) won by forfeit

220: Mike Scherer (B) p. Donovan Cutchember, 4:51

285: Sean Mariner (QV) won by forfeit

Records: B: 10-5; QV: 15-5

*Indicates starting weight class

Burgettstown 45, McGuffey 27

106: Shane Ilgenfritz (B) won by forfeit

*113: Beau Bergles (M) p. Autumn Snatchko, :52

120: Joey Sentipal (B) p. James Hamilton, :58

126: Hunter Guiddy (B) p. Aiden Boone, 4:59

132: Nathan Yagle (M) d. Anthony Lancos, 6-3

138: Jacob Noyes (B) p. Kyle Brookman, 1:41

145: Rocco Ferraro (M) d. Ryan Green, 9-2

152: Shane Kemper (B) inj. def.

160: Ethan Barr (M) p. Matt Tasz, 1:08

170: Seth Burgdolt (M) d. DJ Slovick, 6-4

182: Turner Lehman (B) p. Rocco Falosk, 4:21

195: Garrett Boone (M) p. Garret Suica, :37

220: Tyler Cody (B) d. Tasso Makripodis, 12-7

285: Riley Kemper (B) p. Charles Yanniello, :54

Records: B: 14-1

*Indicates starting weight class

Third place

Quaker Valley 52, McGuffey 27

106: Logan Richey (QV) p. Chad Hoover, 2:45

113: Christian Brown (QV) won by forfeit

*120: Beau Bergles (M) p. Michael Carmody, 4:46

126: Dominic Floro (QV) p. Aiden Boone, 4:29

132: Nate Yagle (M) p. Cole White, :53

138: Justin Richey (QV) p. Kyle Brookman, 3:50

145: Rocco Ferraro (M) p. Gino Angeletti, :50

152: Austin Francic (QV) won by forfeit

160: Conner Redinger (QV) m.d. Ethan Barr, 12-0

170: Seth Burgdolt (M) d. Mason Diemert, 5-3

182: Austin Pantaleo (QV) p. Dylan McCuen, 1:06

195: Patrick Cutchember (QV) p. Garrett Boone, 3:49

220: Donovan Cutchember (QV) p. Tasso Makripodis, :53

285: Charles Yanniello (M) p. Amir McCrackin, 1:08

Records: QV: 16-5

*Indicates starting weight class

Finals

Burrell 63, Burgettstown 9

106: Nico Ferra (BURR) p. Shane Ilgenfritz, 5:34

113: Shawn Szymanski (BURR) won by forfeit

*120: Nick Salerno (BURR) d. Joey Sentipal, 7-1

126: Trent Valovchik (BURR) p. Hunter Guiddy, 2:18

132: Ian Oswalt (BURR) p. Evan Koonse, :17

138: Logan Bechtold (BURR) p. Anthony Lancos, 1:34

145: Simon Slahyovsky (BURR) d. Ryan Green, 9-5

152: A.J. Corrado (BURR) p. Shane Kemper, 2:29

160: Noah Linderman (BURR) p. Jacob Loudin, 2:00

170: DJ Slovick (BURG) d. Dom Holmes, 2-0

182: Cole Clark (BURR) d. Turner Lehman, 8-7

195: Mikey Scherer (BURR) p. Garret Suica, :16

220: Ricky Feroce (BURR) p. Tyler Cody, 2:50

285: Riley Kemper (BURG) won by forfeit

Records: BURR: 11-5; BURG: 14-2

*Indicates starting weight class

District 6 team playoffs

Class AAA

Semifinals

Saturday’s results

At Tyrone

Mifflin County 47, Bellefonte 21

State College 33, Central Mountain 27

Championship

State College 25, Mifflin County 24

Class AA

Semifinals

Saturday’s results

At Tyrone

Forest Hills 45, Huntingdon 27

Westmont Hilltop 51, Glendale 23

Championship

Forest Hills 36, Westmont Hilltop 30

PIAA team playoffs

Class AAA

Preliminary round

Monday’s schedule

Garnet Valley at Archbishop Ryan, 5:30 p.m.; Central Dauphin at Council Rock South, 6 p.m.; Chambersburg vs. Bethlehem Catholic at Catasauqua High School, 7:30 p.m.; Canon-McMillan at Carrick, 7 p.m.

First round

Thursday’s schedule

At Giant Center, Hershey

6 p.m. matches

Spring Ford vs. Delaware Valley; Father Judge vs. Dallastown; State College vs. Seneca Valley; Nazareth vs. Garnet Valley/Archbishop Ryan winner

8 p.m. matches

Waynesburg vs. Central Dauphin/Council Rock South winner; Cathedral Prep vs. Quakertown; Williamsport vs. Chambersburg/Bethlehem Catholic winner; Gettysburg vs. Canon-McMillan/Carrick winner

Class AA

Preliminary round

Monday’s schedule

General McLane at Westmont Hilltop, 6 p.m.; Quaker Valley at Corry, 6 p.m.; Montoursville at Boiling Springs, 7 p.m.; West Perry vs. Notre Dame GP at Catasauqua High School, 6 p.m.

First round

Thursday’s schedule

At Giant Center, Hershey

2 p.m. matches

Hamburg vs. General McLane/Westmont Hilltop winner; Chestnut Ridge vs. Burgettstown; Brookville vs. Tunkhannock; Southern Columbia vs. Quaker Valley/Corry winner

4 p.m. matches

Burrell vs. Montoursville/Boiling Springs winner; Saucon Valley vs. Line Mountain; Forest Hills vs. Faith Christian; Reynolds vs. West Perry/Notre Dame GP winner

