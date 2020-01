High school scores, schedules for Jan. 25, 2020

Saturday, January 25, 2020 | 10:36 PM

High schools

Basketball

Boys

Saturday’s results

WPIAL

Nonsection

Elizabeth Forward 73, Carrick 52

Greensburg Salem 73, Valley 48

Kiski Area 56, Burrell 49

Monessen 62, Sewickley Academy 59

Quigley Catholic 97, Beaver County Christian 45

Shenango 74, Ellwood City 53

Waynesburg 69, Fort Cherry 49

PBC Hall of Fame Classic

At Montour

Canon-McMillan 65, Quaker Valley 60

Chartiers Valley 50, Aliquippa 44

Moon 51, Avonworth 47

OLSH 63, Blackhawk 58

Pine-Richland 52, Montour 61

Seneca Valley 62. Mt. Pleasant 33

South Side 60, Brashear 48

Sunday’s schedule

WPIAL

PBC Hall of Fame Classic

At Montour

Upper St. Clair vs. Mars, noon

Sto-Rox vs. Seton LaSalle, 1:30 p.m.

Highlands vs. Allderdice, 3 p.m.

Uniontown vs. Ambridge, 4:30 p.m.

Kennedy Catholic vs. Lincoln Park, 6 p.m.

Shootout at Seton Hill University

Saltsburg vs. Geibel, 3:30 p.m.

Derry vs. Greensburg Central Catholic, 5 p.m.

Valley vs. Penn Hills, 6:30 p.m.

Jeannette vs. Penn-Trafford, 8 p.m.

Girls

Saturday’s results

WPIAL

Nonsection

Belle Vernon 57, Laurel Highlands 16

Blackhawk 77, Slippery Rock 38

Burgettstown 57, Cornell 11

Kiski Area 55, Burrell 37

Neshannock 65, Ambridge 28

Sewickley Academy 40, Winchester Thurston 33

Joey Fabus Memorial Classic

At Bethel Park

Bethel Park 58, Woodland Hills 40

North Allegheny 68, Peters Township 36

North Catholic 44, Upper St. Clair 31

Seneca Valley 48, Westinghouse 42

South Side 64, Brashear 36

Independent

SWCAC

Cheswick Christian 40, Cornerstone Christian 34

Sunday’s schedule

WPIAL

Shootout at Seton Hill University

Norwin vs. Hempfield, 2 p.m.

Serra Catholic vs. Greensburg Central Catholic, 12:30 p.m.

Hockey

Monday’s schedule

PIHL

Class AAA

Bethel Park at Upper St. Clair, Ice Castle Arena, Castle Shannon, 9 p.m.

Cathedral Prep at Butler, Frozen Pond Arena, Valencia, 7:10 p.m.

Class AA

Northwest

Meadville at Mars, Baierl Ice Complex, Warrendale, 7 p.m.

Southeast

Latrobe at Franklin Regional, Center Ice Arena, Delmont, 6 p.m.

Class A

Southwest

South Park at Thomas Jefferson, Ice Castle Arena, 9 p.m.

Class B

North

Burrell at Avonworth, Baierl Ice Complex, 9 p.m.

McDowell at Wilmington, Hess Ice Rink, New Castle, 7 p.m.

South

Morgantown (W. Va.) at Elizabeth Forward, Rostraver Ice Garden, Belle Vernon, 7:15 p.m.

Nonconference

Armstrong at Baldwin, Ice Castle Arena, 7 p.m.

Freeport at North Hills, Robert Morris Univeristy Island Sports Center, Neville Township, 7:15 p.m.

North Catholic at Norwin, Center Ice Arena, 8 p.m.

Plum at Montour, Robert Morris University Island Sports Center, 9:15 p.m.

Quaker Valley at Hempfield, Kirk Nevin Arena, Greensburg, 7:15 p.m.

West Allegheny at Hampton, Frozen Pond Arena, 9:10 p.m.

Swimming

Boys

Saturday’s results

WPIAL

Westmoreland County Coaches Association championships

At Derry

200 medley relay

Norwin (Austin Livsey, Ethan Tulenko, Nathan Kostrobala, Phong Tran), 1:40.2; Franklin Regional (Elias Holm, Marshall Mao, Payne Rizzer, Ryan McFaden), 1:40.71; Hempfield (Anthony Peila, Dom Falcon, Jake Dzurica, Will Falcon), 1:42.55; Latrobe (Brendan Bugala, Colin Spehar, Corbin Makar, Gavin Skwirut), 1:45.66; Kiski Area (Dean Fowkes, Jack Coleman, Levi Hansen, Parker Sterlitz), 1:46.38; Greensburg Salem (Chase Clemens, Christian Kolaczynski, Ethan Telford, Mason Palmeiere), 1:52.89

200 freestyle

Ethan Tulenko, Norwin, 1:41.81*; Austin Prokopec, Penn-Trafford, 1:45.66; Andrew Harris, Franklin Regional, 1:47.24; Levi Hansen, Kiski Area, 1:47.76; Elias Holm, Franklin Regional, 1:49.94; Sam West, Belle Vernon, 1:51.99

200 individual medley

Phong Tran, Norwin, 2:00.34; Aiden Bunker, Franklin Regional, 2:02.13; Owen Holm, Franklin Regional, 2:02.95; Will Falcon, Hempfield, 2:03.34; Jack Coleman, Kiski Area, 2:03.83; Nick Graziano, Penn-Trafford, 2:05.06

50 freestyle

Ian Shahan, Belle Vernon, 20.95*; Ethan Tulenko, Norwin, 21.01; Ben Yant, Penn-Trafford, 21.75; Anthony Peila, Hempfield, 22.27; Payne Rizzer, Franklin Regional, 22.86; Austin Livsey, Norwin, 23.07

Meter diving

Nick Roddy, Ligonier Valley, 418.9; Carson Yohe, Franklin Regional, 412.35; Xander Lentz, Penn-Trafford, 400.6; Cameron Washburn, Derry, 383.5; Clay McClintock, Latrobe, 359.15; Jake DePietro, Penn-Trafford, 332

100 butterfly

Ian Shahan, Belle Vernon, 50.37*; Elias Holm, Franklin Regional, 53.3; Nick Graziano, Penn-Trafford, 53.8; Jack Coleman, Kiski Area, 55.15; Dom Falcon, Hempfield, 56.51; Jacob Bailey, Franklin Regional, 56.59

100 freestyle

Ben Yant, Penn-Trafford, 47.91; Owen Holm, Franklin Regional, 48.47; Andrew Harris, Franklin Regional, 48.83; Anthony Peila, Hempfield, 49.22; Sam West, Belle Vernon, 50.82; Austin Livsey, Norwin, 51.82

500 freestyle

Austin Prokopec, Penn-Trafford, 4:49.22*; Ryan McFaden, Franklin Regional, 4:49.67; Levi Hansen, Kiski Area, 4:49.89; Parker Sterlitz, Kiski Area, 4:51.55; Anthony Piraino, Franklin Regional, 5:10.92; Jake Dzurica, Hempfield, 5:11.48

200 freestyle relay

Franklin Regional (Andrew Harris, Max Wang, Owen Holm, Payne Rizzer), 1:28.98; Penn-Trafford (Austin Prokopec, Ben Yant, Michael Vareha, Nick Graziano), 1:29.28; Norwin (Austin Livsey, Ethan Tulenko, Nathan Kostrobala, Phong Tran), 1:29.7; Hempfield (Anthony Peila, Isaiah Raimondo, Ryan Murtha, Will Falcon), 1:31.39; Belle Vernon (Cody Danto, Garrett Ursiny, Ian Shahan, Sam West), 1:32.98; Mt. Pleasant (Brad Paraska, Dalton Swartz, Daniel Lynch, Zak Koch), 1:35.16

100 backstroke

Will Falcon, Hempfield, 54.92; Ryan McFaden, Franklin Regional, 55.92; Parker Sterlitz, Kiski Area, 56.09; Max Wang, Franklin Regional, 56.54; Nathan Kostrobala, Norwin, 57.34; Colin Spehar, Latrobe, 57.86

100 breaststroke

Marshall Mao, Franklin Regional, 1:01.04; Aiden Bunker, Franklin Regional, 1:01.46; Phong Tran, Norwin, 1:01.46; Corbin Makar, Latrobe, 1:02.87; Henry Miller, Southmoreland, 1:02.96; Wesley Buhite, Derry, 1:04.36

400 freestyle relay

Franklin Regional (Andrew Harris, Elias Holm, Owen Holm, Ryan McFaden), 3:16.58; Penn-Trafford (Austin Prokopec, Ben Yant, Michael Vareha, Nick Graziano), 3:16.66; Belle Vernon (Cody Danto, Garrett Ursiny, Ian Shahan, Sam West), 3:24.2; Hempfield (Dom Falcon, Isaiah Raimondo, Mike Whirlow, Ryan Murtha), 3:27.79; Kiski Area (Glenn Fowkes, Jack Coleman, Levi Hansen, Parker Sterlitz), 3:31.13; Mt. Pleasant (Ben Fisher, Brad Paraska, Dalton Swartz, Zak Koch), 3:32.01

Team results

Franklin Regional, 393.5; Penn-Trafford, 264; Norwin, 252.5; Hempfield, 247; Latrobe, 232; Belle Vernon, 183; Kiski Area, 161; Mt. Pleasant, 139; Derry, 126; Ligonier Valley, 69; Greensburg Salem, 66; Southmoreland, 25; Burrell, 22; Yough, 16; Kiski School, 13

Class AAA first place: Franklin Regional

Class AA first place: Belle Vernon

*New record

Girls

Saturday’s results

WPIAL

Westmoreland County Coaches Association championships

At Derry

200 medley relay

Mt. Pleasant (Ashlyn Hornick, Heather Gardner, Reegan Brown and Sara Jo Gardner), 1:50.71; Franklin Regional (Allyson Hilty, Evelyn Siler, Natalie Eiben, Rosalynd Lingg), 1:53.08; Hempfield (Anna Mitchell, Callysta Fontanazza, Camryn Watters, Shiann Slewinski), 1:53.63; Norwin (Ella Driggers, Jordyn Heggen, Mary Kochis, Riley Pratt); Greensburg Salem (Abigail Sharp, Colleen King, Madison Cassidy, Marisa Sharp), 2:00.73

200 freestyle

Jordan Kutchak, Norwin, 1:57.65; Madalyn Myers, Franklin Regional, 1:59.46; Lizzie Smeltzer, 2:01.03; Amanda Graves, Penn-Trafford, 2:02.09; Payon O’Toole, Burrell, 2:02.3; Sara Jo Gardner, Mt. Pleasant, 2:03.56

200 individual medley

Corina Paszek, Penn-Trafford, 2:10.65; Delaney Patterson, Belle Vernon, 2:13.41; Alyssa Tomb, Penn-Trafford, 2:14.33; Jordan Crupie, Hempfield, 2:16.88; Natalie Eiben, Franklin Regional, 2:17.45; Callysta Fontanazza, Hempfield, 2:17.95

50 freestyle

Emma Martz, Hempfield, 24.65; Maddy Cisco, Hempfield, 24.85; Berna Zukina, Norwin, 24.92; Rebecca Good, Penn-Trafford, 25.37; Sarah Todaro, Norwin, 25.59; Evelyn Siler, Franklin Regional, 25.8

Meter diving

Jordyn Miller, Latrobe, 462.35; Lauren Bisignani, Latrobe, 417.5; Ali Cowan, Derry, 362.6; Delaney Lentz, Penn-Trafford, 358.4; Marissa Fabac, Penn-Trafford, 342.95; Emily Rose, Franklin Regional, 287.8

100 butterfly

Francesca Nemetz, Hempfield, 59.52; Natalie Eiben, Franklin Regional, 1:00.5; Callysta Fontanazza, Hempfield, 1:00.87; Berna Zukina, Norwin, 1:00.99; Hannah Brewer, Latrobe, 1:01.11; Reegan Brown, Mt. Pleasant, 1:01.45

100 freestyle

Heather Gardner, Mt. Pleasant, 51.84*; Maddy Cisco, Hempfiel, 53.93; Corina Paszek, Penn-Trafford, 54.36; Jordan Kutchak, Norwin, 54.38; Emma Martz, Hempfield, 55.07; Rebecca Good, Penn-Trafford, 55.97

500 freestyle

Madalyn Myers, Franklin Regional, 5:13.61; Lizzie Smeltzer, Norwin, 5:19.08; Francesca Nemetz, Hempfield, 5:21.18; Alyssa Tomb, Penn-Trafford, 5:21.62; Vicky Heffelfinger, Norwin, 5:26.04; Payon O’Toole, Burrell, 5:28.11

200 freestyle relay

Hempfield (Emma Martz, Francesca Nemetz, Jordan Crupie, Maddy Cisco), 1:39.46; Mt. Pleasant (Ashlyn Hornick, Cally Hixson, Heather Gardner, Reegan Brown), 1:39.91; Penn-Trafford (Alyssa Fligger, Amanda Graves, Corina Paszek, Rebecca Good) 1:41.29; Norwin (Berna Zukina, Jordan Kutchak, Mary Kochis, Berna Zukina), 1:42.35; Franklin Regional (Evelyn Siler, Kaitlyn Hilty, Madalyn Myers, Rosalynd Lingg), 1:42.38; Latrobe (Andrew Hoffman, Gracie Wetzel, Hannah Brewer, Molly Bobik), 1:45.95

100 backstroke

Jordan Crupie, Hempfield, 57.57; Sara Jo Gardner, Mt. Pleasant, 1:00.22; Camryn Watters, Hempfield, 1:00.68; Reegan Brown, Mt. Pleasant, 1:00.9; Allyson Hilty, Franklin Regional, 1:02.81; Amanda Graves, Penn-Trafford, 1:02.86

100 breaststroke

Heather Gardner, Mt. Pleasant, 1:04.61; Evelyn Siler, Franklin Regional, 1:08.5; Delaney Patterson, Belle Vernon, 1:08.9; Paityn Blakley, Frankin Regional, 1:09.15; Madison Cassidy, Greensburg Salem, 1:12.43; Anna Mitchell, Hempfield, 1:13.26

400 freestyle relay

Hempfield (Emma Martz, Francesca Nemetz, Jordan Crupie, Maddy Cisco), 3:37.49; Penn-Trafford (Alyssa Tomb, Amanda Graves, Corina Paszek, Rebecca Good), 3:41.42; Norwin (Berna Zukina, Jordan Kutchak, Lizzie Smeltzer, Sarah Todaro), 3:45.23; Franklin Regional (Amanda McFaden, Madalyn Myers, Natalie Eiben, Rosalynd Lingg), 3:48.45; Mt. Pleasant (Cally Hixson, McKenna Mizikar, Sara Jo Gardner, Trinity Graft), 3:52.02; Latrobe (Andrea Hoffman, Gracie Wetzel, Hannah Brewer, Molly Bobik), 4:00.21

Team results

Hempfield, 355; Franklin Regional, 330; Penn-Trafford, 301; Norwin, 294; Mt. Pleasant, 254; Latrobe, 170; Greensburg Salem, 105; Derry, 105; Ligonier Valley, 93; Burrell, 88; Belle Vernon, 71; Kiski Area, 58; Southmoreland, 16; Valley 16

Class AAA first place: Hempfield

Class AA: Mt. Pleasant

*New record

Wrestling

Saturday’s results

WPIAL

Sharon Duals

Burgettstown 52, Fox Chapel 25

Corry 58, Fox Chapel 3

Eisenhower 41, Fox Chapel 30

Fox Chapel 60, New Castle 24

Fox Chapel 57, Ringgold 24

District 8

City League team playoffs

Semifinals

Allderdice 47, Brashear 36

Carrick 54, Westinghouse 21

Third place

Brashear 46, Westinghouse 16

Championship

Carrick 54, Allderdice 21

WPIAL team playoffs

Class AAA

Preliminary round

Monday’s schedule

At Canon-McMillan

Norwin at West Mifflin, 6 p.m.

Peters Township vs. Pine-Richland, 6 p.m.

Chartiers Valley vs. Hampton, 7:15 p.m.

Trinity at Franklin Regional, 7:15 p.m.

First round

Wednesday’s schedule

(Quarterfinals matches to follow at 7:15 p.m.)

At Waynesburg

Waynesburg vs. Peters Township/Pine-Richland-winner, 6 p.m.

Latrobe vs. Connellsville, 6 p.m.

At Hempfield

Kiski Area vs. South Fayette, 6 p.m.

Hempfield vs. Chartiers Valley/Hampton-winner, 6 p.m.

At Canon-McMillan

Canon-McMillan vs. Norwin/West Mifflin-winner, 6 p.m.

Mt. Lebanon vs. North Allegheny, 6 p.m.

At Seneca Valley

Thomas Jefferson vs. Butler, 6 p.m.

Seneca Valley vs. Trinity/Franklin Regional-winner, 6 p.m.

Class AA

First round

Wednesday’s schedule

(Quarterfinals matches to follow at 7:15 p.m.)

At Burrell

Southmoreland vs. Beth-Center, 6 p.m.

Bye: Burrell

At Quaker Valley

Laurel vs. Highlands, 6 p.m.

Fort Cherry vs. Quaker Valley, 6 p.m.

At McGuffey

McGuffey vs. Ellwood City, 6 p.m.

Keystone Oaks vs. Elizabeth Forward, 6 p.m.

At Burgettstown

Freedom vs. South Park, 6 p.m.

Mt. Pleasant vs. Burgettstown, 6 p.m.

