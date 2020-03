High school scores, summaries and schedule for March 12, 2020

Thursday, March 12, 2020 | 11:27 PM

(All games postponed until further notice)

Basketball

Boys

PIAA playoffs

Class 6A

Second round

Wilson (28-1) vs. Lower Merion (20-7); Cheltenham (24-3) vs. Mt. Lebanon (20-7)

Quarterfinals

Methacton (26-2) vs. Roman Catholic (18-10); Reading (20-8) vs. Chester (23-4); McDowell (23-3) vs. Butler (22-4)

Class 5A

Quarterfinals

West Chester East (25-2) vs. Unionville (21-7); Archbishop Wood (22-5) vs. Dallas (21-7); Muhlenberg (23-6) vs. Archbishop Ryan (19-8); New Oxford (23-5) vs. Milton Hershey (22-4)

Class 4A

Quarterfinals

Bonner-Prendergast (20-5) vs. Bishop McDevitt-District 3 (24-5); Pope John Paul II (20-5) vs. Tamaqua (21-7); Imhotep Charter (21-8) vs. Lancaster Catholic (25-3); Grove City (18-9) vs. Hickory (23-4)

Class 3A

Quarterfinals

Neumann-Goretti (24-4) vs. Loyalsock Township (28-1); High School of the Future (17-11) vs. Trinity-District 3 (23-3); Richland (19-7) vs. North Catholic (26-2); Lincoln Park (23-5) vs. Beaver Falls (16-8)

Class 2A

Quarterfinals

Math, Civics & Science (24-5) vs. Dock Mennonite (22-4); Constitution (14-12) vs. North Star (24-3); OLSH (26-1) vs. Farrell (18-8); Sto-Rox (20-7) vs. Bishop Guilfoyle (25-3)

Class A

Quarterfinals

Nativity BVM (20-7) vs. Sankofa Freedom (10-14); Southern Fulton (19-8) vs. Chester Charter (20-5); Berlin Brothersvalley (28-1) vs. Bishop Canevin (20-6); Cornell (20-7) vs. Bishop Carroll (17-9)

Girls

PIAA playoffs

Class 6A

Quarterfinals

Freedom-District 11 (24-5) vs. Central York (23-5); Cardinal O’Hara (21-6) vs. Pennsbury (26-5); Plymouth-Whitemarsh (25-3) vs. Bethel Park (23-3); Nazareth (26-4) vs. North Allegheny (24-3)

Class 5A

Quarterfinals

Mechanicsburg (26-3) vs. Villa Maria (20-7); Archbishop Carroll (16-10) vs. Archbishop Wood (21-7); Gettysburg (28-3) vs. Trinity (21-5); Chartiers Valley (27-0) vs. Thomas Jefferson (20-7)

Class 4A

Quarterfinals

Lansdale Catholic (24-3) vs. Bonner-Prendergast (10-16); Bethlehem Catholic (29-0) vs. Scranton Prep (28-0); Northern Lebanon (24-4) vs. Lancaster Catholic (27-3); North Catholic (26-1) vs. Forest Hills (26-1)

Class 3A

Quarterfinals

West Catholic (19-9) vs. Dunmore (26-1); Delone Catholic (26-1) vs. Imhotp Charter (16-13); Cambria Heights (25-3) vs. Mohawk (24-3); Tyrone (22-4) vs. Beaver (23-4)

Class 2A

Quarterfinals

Mahanoy (22-5) vs. Linden Hall (22-2); Old Forge (20-6) vs. Bishop Guilfoyle (22-6); Bishop McCort (16-11) vs. Ellis School (20-7); Bellwood-Antis (26-2) vs. Penns Manor (25-3)

Class A

Quarterfinals

Jenkintown (27-0) vs. Nativity BVM (20-6); Susquehanna Community (19-8) vs. Northumberland Christian (20-4); Rochester (26-1) vs. North Clarion (26-1); Kennedy Catholic (22-3) vs. Coudersport (23-4)

Hockey

PIHL

Penguins Cup Playoffs

Class AAA

Semifinals

North Allegheny (16-4-1) vs. Pine-Richland (13-6-2); Seneca Valley (12-7-2) vs. Peters Township (15-6-0)

Class AA

Championship

Baldwin (19-1-0) vs. Latrobe (18-1-1)

Class A

Championship

Thomas Jefferson (21-1-0) vs. Indiana (13-6-3)

Class B playoffs

Championship

Carrick (17-1-2) vs. Ringgold (19-0-1)

Swimming & diving

Boys

Thursday’s results

PIAA Championships

Class 3A

100 freestyle: 1. Matt Brownstead, State College, 43.29; 8. Branko Kosanovich, North Allegheny, 46.21.

500 freestyle: 1. Liam Smith, LaSalle College, 4:26.14; 2. Rick Mihm, North Allegheny, 4:30.15.

100 backstroke: 1. Sean Faikish, North Penn, 48.46; 3. Owen Blazer, Seneca Valley, 49.08.

100 breaststroke: 1. Josh Matheny, Upper St. Clair, 54.34.

400 freestyle relay: 1. Upper Dublin (Jake DiMartle, Kyle Pro, Matthew Jensen, Nicholas Gewartowski), 3:02.93; 2. North Allegheny (Alex Grahor, Branko Kosanovich, Josh Galecki, Rick Mihm), 3:03.63; 6. Seneca Valley (Daniel Simoes, Kevin Donaldson, Max Skeen, Owen Blazer), 3:07.38.

Girls

Thursday’s results

PIAA Championships

Class 3A

Meter diving: 1. Christina Shi, North Allegheny, 531.30; 4. Maya Ennis, North Allegheny, 473.65; 7. Zoe Ky, North Allegheny, 457.85; 8. Mackenzie Clark, Seneca Valley, 452.95.

100 freestyle: 1. Caroline Dunigan, North Penn, 50.75; 3. Olivia Livingston, Gateway, 51.23.

500 freestyle: 1. Elle Braun, Upper Dublin, 4:55.61.

100 backstroke: 1. Meghan DiMartle, Upper Dublin, 54.07; 2. Torie Buerger, North Allegheny, 54.61; 6. Abbie Duncan, South Fayette, 55.47.

100 breaststroke: 1. Laura Goettler, Butler, 1:02.66; 7. Sophie Shao, Fox Chapel, 1:04.68; 8. Abby Mele, Canon-McMillan, 1:04.75.

400 freestyle relay: 1. North Allegheny (Lexi Sundgren, Molly Smyers, Olivia Kisow, Torie Buerger), 3.26.54

100 freestyle: 1. Kayla Johnson, Parkland, 51.66; 2. Ella Ogden, North Allegheny, 51.91.

Tennis

Boys

Thursday’s results

WPIAL

Nonsection

Allderdice 5, Moon 0

Fox Chapel 4, Upper St. Clair 1

Norwin 5, Plum 0

Seneca Valley 3, South Fayette 2

Thursday’s summary

WPIAL

Nonsection

Fox Chapel 4, Upper St. Clair 1

Singles: Milo Baron (FC) d. Jay Vakil, 6-2, 6-0; Zain Hassan (FC) d. Eric Wang, 6-1, 4-6, 6-2; Daniel Wang (USC) d. Isaac Mah, 1-6, 6-3, 6-4.

Doubles: Cooper Friday/Avik Agrawal (FC) d. Dev Patel/Carter Chai, 4-6, 6-3, 6-2; Will Ernharth/Ian Cohen (FC) d. Walter Oppelt/Constantine Tripodes, 6-3, 6-4.

Records: FC (1-0), USC (0-1)

