High school scores, summaries and schedules for Feb. 28, 2020

By:

Friday, February 28, 2020 | 11:09 PM

Laurel Highlands’ Rodney Gallagher celebrates as time expires inthe WPIAL Class 5A championship game against Mars Friday, Feb. 28, 2020, at Petersen Events Center. Laurel Highlands’ Rodney Gallagher sinks the winning free throw in the final seconds of the WPIAL Class 5A championship game against Mars Friday, Feb. 28, 2020, at Petersen Events Center. OLSH’s Dante Spadafora celebrates an offensive foul by Sto-Rox during the WPIAL Class 2A championship game Friday, Feb. 28, 2020, at Petersen Events Center. North Catholic’s Tess Myers (23) celebrates with Kylee Lewandowski as time expires in the WPIAL Class 4A championship game against Southmoreland Friday, Feb. 28, 2020, at Petersen Events Center. Rochester’s Mekenzie Robison (23) hoists Bethany Barto after defeating West Greene in the WPIAL Class A championship game Friday, Feb. 28, 2020, at Petersen Events Center. Previous Next

Basketball

Boys

WPIAL playoffs

Class 6A

Championship

Saturday’s schedule

Butler (19-4) vs. Mt. Lebanon (18-6) at Petersen Events Center, 9 p.m.

Class 5A

Championship

Friday’s result

Laurel Highlands 52, Mars 51

Class 4A

Championship

Saturday’s schedule

Highlands (21-3) vs. Belle Vernon (19-6) at Petersen Events Center, 1 p.m.

Class 2A

Championship

Friday’s result

OLSH 81, Sto-Rox 72

PIAA

District 6 playoffs

Class 3A

Friday’s result

Richland 62, Ligonier Valley 45

Consolation

Friday’s result

Penns Valley 49, Westmont Hilltop 40

District 6-8-10 playoffs

Class 6A

Regional final

Friday’s result

McDowell 49, Allderdice 43

District 8-10 playoffs

Class 5A

Regional final

Obama Academy 61, Meadville 41

Girls

WPIAL playoffs

Class 6A

Championship

Saturday’s schedule

Bethel Park (21-2) vs. North Allegheny (21-3) at Petersen Events Center, 7 p.m.

Class 5A

Championship

Saturday’s schedule

Chartiers Valley (24-0) vs. Trinity (19-4) at Petersen Events Center, 3 p.m.

Class 4A

Championship

Friday’s result

North Catholic 61, Southmoreland 44

Class 3A

Championship

Saturday’s schedule

Beaver (21-3) vs. Mohawk (21-3) at Petersen Events Center, 11 a.m.

Class A

Championship

Friday’s result

Rochester 59, West Greene 43

PIAA

District 6 playoffs

Class 3A

Championship

Friday’s result

Cambria Heights 49, Tyrone 37

Consolation

Friday’s result

Penn Cambria 65, United 55

District 6-8-10 playoffs

Class 6A

Regional final

Saturday’s schedule

State College (17-6) vs. Allderdice (23-2) at Penn Cambria, 1 p.m.

Swimming

Boys

Friday’s results

WPIAL championships

At Pitt’s Trees Pool

Class AAA

100 freestyle: 1. Branko Kosanovich, North Allegheny, 45.80; 2. Joshua Bogniard, North Hills, 46.34; 3. Benjamin Borvendeg, Butler, 46.58; 4. Josh Galecki, North Allegheny, 46.67; 5. Kevin Donaldson, Seneca Valley, 46.06; 6. Ben Yant, Penn-Trafford, 47.20; 7. Andrew Harris, Franklin Regional, 47.27; 8. Owen Holm, Franklin Regional, 47.28

500 freestyle: 1. Rick Mihm, 4:31.91; 2. David Bocci, Butler, 4:36.56; 3. Caden Smith, Mt. Lebanon, 4:40.09; 4. Andrew Holmes, Gateway, 4:40.95; 5. Timothy Compton, North Allegheny, 4:41.06; 6. Ethan Neal, Upper St. Clair, 4:41.70; 7. Levi Hansen, Kiski Area, 4:44.72; 8. Austin Prokopec, Penn-Trafford, 4:45.21

100 backstroke: 1. Owen Blazer, Seneca Valley, 47.838; 2. Joshua Bogniard, North Hills, 50.95; 3. Drew Scheib, Hampton, 51.08; 4. Max Orlowski, Canon-McMillan, 51.36; 5. Nick Settembrine, Moon, 51.37; 6. Samuel Deemer, Butler, 52.32; 7. Ethan Song, North Allegheny, 52.39; 8. Will Falcon, Hempfield, 52.40

100 breaststroke: 1. Josh Matheny, Upper St. Clair, 54.43*; 2. Jacob McCarran, North Allegheny, 57.32; 3. Alex Grahor, North Allegheny, 57.34; 4. Apostoli Kallaur, Bethel Park, 58.78; 5. Richie Donato, Hampton, 59.43; 6. Haihan Xu, Seneca Valley, 59.46; 7. Ethan Apaliski, Hampton, 1:00.06; 8t. Aiden Bunker, Franklin Regional, 1:00.73; 8t. Phong Tran, Norwin, 1:00.73

400 freestyle relay: 1. North Allegheny (Rick Mihm, Josh Galecki, Ethan Song, Alex Grahor), 3:05.32; 2. Seneca Valley, 3:07.54; 3t. Franklin Regional, 3:10.82; 3t. Hampton, 3:10.82; 5. Upper St. Clair, 3:12.86; 6. Butler, 3:13.54; 7. Central Catholic, 3:13.87; 8. Mt. Lebanon, 3:15.06

Team standings: 1. North Allegheny, 380; 2. Seneca Valley, 252; 3. Hampton, 185; 4. Upper St. Clair, 175; 5. Franklin Regional, 163

Class AA

100 freestyle: 1. Ian Shahan, Belle Vernon, 44.68*; 2. Conner McBeth, Neshannock, 45.08; 3. Cooper Groll, Northgate, 48.19; 4. Nathan Cleary, Keystone Oaks, 48.43; 5. Stefan Stratimirovic, Shady Side Academy, 48.89; 6. Kevin Zheng, Indiana, 48.97; 7. Dan Tanaskovic, Central Valley, 49.22; 8. Sam West, Belle Vernon, 50.01

500 freestyle: 1. Adam Morrison, Deer Lakes, 4:41.14; 2. Kyle Thome, Indiana, 4:41.42; 3. Noah Loper, Deer Lakes, 4:44.59; 4. Ben Winslow, Winchester Thurston, 4:56.17; 5. Connor Jeffcoat, Shenango, 4:58.96; 6. Cormac Pagnucci, Indiana, 5:01.27; 7. Isaac Griffith, Indiana, 5:03.33; 8. Caden Traggiai, Knoch, 5:04.67

100 backstroke: 1. Alex May, Montour, 53.26; 2. Matthew Purcell, Northgate, 53.27; 3. Zachary Wilson, Knoch, 53.31; 4. Jackson Kress, North Catholic, 55.13; 5. Matthew Littleton, North Catholic, 55.55; 6. Andrew Noll, Ringgold, 55.70; 7. Mason Beauregard, Seton LaSalle, 55.85; 8. John Lamb, North Catholic, 56.20

100 breaststroke: 1. Cole Thome, Indiana, 59.31; 2. Braden Zukowski, Knoch, 1:00.23; 3. Henry Miller, Southmoreland, 1:00.30; 4. Josiah Shaffer, Riverside, 1:01.64; 5. Kole Friel, Laurel Highlands, 1:01.85; 6. Jake Buhite, Derry, 1:02.04; 7. Sasuga Nakayama, South Park, 1:03.50; 8. Gavin Guern, Elizabeth Forward, 1:03.69

400 freestyle relay: 1. Indiana (Kyle Thome, Isaac Griffith, Kevin Zheng, Cole Thome), 3:11.91*; 2. Northgate, 3:17.56; 3. Belle Vernon, 3:19.65; 4. Riverside, 3:20.57; 5. North Catholic, 3:24.82; 6. Montour, 3:24.99; 7. Mt. Pleasant, 3:25.20; 8. South Park, 3:27.49

Team standings: 1. Indiana, 236; 2. Northgate, 213; 3. Riverside, 166; 4. Knoch, 154; 5. North Catholic, 148

Girls

Friday’s results

WPIAL championships

At Pitt’s Trees Pool

Class AAA

100 freestyle: 1. Olivia Livingston, Gateway, 50.15; 2. Abbie Duncan, South Fayette, 51.52; 3. Taylor Connors, Upper St. Clair, 51.66; 4. Lexi Sundgren, North Allegheny, 51.92; 5. Ella Ogden, North Allegheny, 52.40; 6. Kendall Craig, Seneca Valley, 52.53; 7. Maddie Mahoney, North Hills, 52.99; 8. Abby Rutkowski, Upper St. Clair, 53.31

500 freestyle: 1. Molly Smyers, North Allegheny, 5:00.32; 2. Summer Raymer, Gateway, 5:05.26; 3. Olivia Kisow, North Allegheny, 5:06.74; 4. Sophia Schlichting, Upper St. Clair, 5:08.65; 5. Kara Mihm, North Allegheny, 5:11.24; 6. Zoe Rebol, Mt. Lebanon, 5:11.82; 7. Madalyn Myers, Franklin Regional, 5:12.64; 8. Sally Hathaway, Bethel Park, 5:12.85

100 backstroke: 1. Torie Buerger, North Allegheny, 54.21; 2. Abbie Duncan, South Fayette, 54.77; 3. Talia Bugel, Fox Chapel, 55.68; 4. Leia Ross, Fox Chapel, 56.82; 5. Inde Patterson, Moon, 57.36; 6. Hannah Morelli, Mt. Lebanon, 57.43; 7. Vivian Roy, Mt. Lebanon, 57.73; 8. Ria Dietz, Seneca Valley, 58.15

100 breaststroke: 1. Laura Goettler, Butler, 1:03.17; 2. Maddie Dorish, Mt. Lebanon, 1:04.34; 3. Abby Mele, Canon-McMillan, 1:04.90; 4. Sophie Shao, Fox Chapel, 1:05.01; 5. Natalia Panizzi, Moon, 1:06.36; 6. Edie Sawyer, Seneca Valley, 1:06.69; 7. Megan SMith, Mars, 1:07.50; 8t. Meredith Reese, Mt. Lebanon, 1:07.68; 8t. Isabella Dietz, North Allegheny, 1:07.68

400 freestyle relay: 1. North Allegheny (Torie Buerger, Lexi Sundgren, Olivia Kisow, Molly Smyers), 3:27.75; 2. Fox Chapel, 3:32.99; 3. Upper St. Clair, 3:34.55; 4. Mt. Lebanon, 3:36.07; 5. Moon, 3:36.82; 6. Gateway, 3:37.21; 7. Seneca Valley, 3:37.57; 8. Hempfield, 3:37.85

Team standings: 1. North Allegheny, 422; 2. Mt. Lebanon, 242; 3. Fox Chapel, 194; 4. Seneca Valley, 192; 5. Upper St. Clair, 165

Class AA

100 freestyle: 1. Hallie Findlan, Thomas Jefferson, 53.12; 2. Ella Ciez, Laurel Highlands, 53.25; 3. Gabrielle Webster, Hopewell, 54.13; 4. Ashlee Toth, Elizabeth Forward, 54.23; 5. Anna Neiss, Northgate, 54.50; 6. Brooke Welling, Freeport, 54.54; 7. Halle Wagner, Quaker Valley, 55.48; 8. Sophia Trevenen, Montour, 55.59

500 freestyle: 1. Maeve Kelley, Winchester Thurston, 5:06.20; 2. Kaelyn McClain, Elizabeth Forward, 5:11.59; 3. Hailey Yurkovich, Elizabeth Forward, 5:13.50; 4. Natalie Glessner, Elizabeth Forward, 5:16.38; 5. Ainsley Bissett, North Catholic, 5:20.39; 6. Payton O’Toole, Burrell, 5:22.89; 7. Stephanie Somlo, The Ellis School, 5:24.54; 8. Beth Shoop, Riverview, 5:31.91

100 backstroke: 1. Isael Huang, Quaker Valley, 57.00; 2. Ella Menear, Mapletown, 57.04; 3. Elizabeth Thomas, Laurel Highlands, 57.25; 4. Parker Fanella, Indiana, 59.04; 5. SaraJo Gardner, Mt. Pleasant, 1:00.26; 6. Brittney Carmazzi, North Catholic, 1:00.64; 7. Emma Kunzmann, North Catholic, 1:01.46; 8. Sarah Doncevic, Ambridge, 1:01.60

100 breaststroke: 1. Heather Gardner, Mt. Pleasant, 1:04.87; 2. Rachel Blackburn, Highlands, 1:06.10; 3. Harley Kessler, Indiana, 1:06.29; 4t. Alexis Schrecongost, Freeport, 1:07.63; 4t. Maya Groff, Shady Side Academy, 1:07.63; 6. Delaney Patterson, Belle Vernon, 1:08.66; 7. Anastasia Georgagis, California, 1:08.76; 8. Madison Cassidy, Greensburg Salem, 1:10.08

400 freestyle relay: 1. Elizabeth Forward (Hailey Yurkovich, Marleigh Bennett, Natalie Glessner, Kaelyn McClain), 3:37.57; 2. Laurel Highlands, 3:37.65; 3. Mt. Pleasant, 3:40.00; 4. Quaker Valley, 3:40.38; 5. Indiana, 3:41.01; 6. Freeport, 3:46.92; 7. Blackhawk, 3:48.81; 8. North Catholic, 3:49.22

Team standings: 1. Elizabeth Forward, 265; 2. Mt. Pleasant, 194; 3. Laurel Highlands, 193; 4. Indiana, 164; 5. Quaker Valley, 143

*Meet record

**Event winners automatically advance to PIAA championship. Others will be determined based on times after all 12 districts report.

Wrestling

Friday’s results

WPIAL individual championships

Class AAA

Quarterfinals

106: Ty Watters, West Allegheny t.f. Tyler Chappell, Seneca Valley, 25-7 (6:00); Vincent Kilkeary, Latrobe d. Briar Priest, Hempfield, 4-2; Troy Hohman, Penn-Trafford d. Jacob Houpt, Canon-McMillan, 7-1; Mac Church, Waynesburg d. Chad Ozias, Connellsville, 7-2.

113: Carter Dibert, Franklin Regional d. Hunter Swedish, Seneca Valley, 8-1; Ethan Berginc, Hempfield p. Brandon Dami, Canon-McMillan, 1:45; Mason Prinkey, Connellsville d. Nate Jones, Waynesburg, 8-2; Nico Taddy, West Allegheny m.d. Vince Citrano, Plum 8-0.

120: Dylan Chappel, Seneca Valley p. Luke Passarelli, Norwin, 1:13; Dylan Coy, North Allegheny p. Costa Moore, Canon-McMillan, 1:34; Jace Ross, Connellsville d. Dom Giordano, Kiski Area, 6-4 SV; Nathan Roth, Latrobe d. Evan Whiteside, Gateway, 7-6.

126: Rocco Welsh, Waynesburg d. Lucas Kapusta, Hempfield, 11-4; Dylan Evans, Chartiers Valley d. Zach Wright, Hampton, 5-1 SV; Kurtis Phipps, Norwin d. Jacob Gardner, Canon-McMillan, 8-1; Finn Solomon, Franklin Regional p. Bryce Wilkes, Peters Township, 1:35.

132: Gabe Willochell, Latrobe t.f. Hunter Shields, Penn Hills, 17-1 (4:21); Jordan Watters, West Allegheny d. Garrett Thompson, Franklin Regional, 2-0; Cole Homet, Waynesburg, d. Kelin Laffey, Pine-Richland, 3-0; Alejando Herrera-Rondon, Seneca Valley p. Ben Eckenrod, Thomas Jefferson, 4:34.

138: Sam Hillegas, North Hills p. Tony Salopek, West Mifflin, 1:34; John Altieri, Norwin t.f. Kale Buckiso, Thomas Jefferson, 16-0 (4:12); Chanz Shearer, Seneca Valley d. Max Stedeford, North Allegheny, 6-3; Wyatt Henson, Waynesburg t.f. Micah Finley, Trinity, 25-10 (3:52).

145: Ty Linsenbigler, Hempfield d. Frederick Junko, North Allegheny, 8-2; Nathan Lukez, Pine-Richland d. Jackson Gray, Mt. Lebanon, 7-2; Mason Spears, Franklin Regional m.d. Michael Zacur, Thomas Jefferson, 11-0; Jared Keslar, Connellsville d. Antonio Amello, Seneca Valley, 3-2.

152: Cole Spencer, Pine-Richland d. Drew Vlasnik, Seneca Valley, 3-2; Tanner Rohaley, Canon-McMillan d. Daniel Yetsick, Ambridge, 1-0; Grant Mackay, North Allegheny d. Chase Kranitz, Norwin, 7-2; Sammy Starr, Kiski Area p. Nate Stephenson, Waynesburg, 1:19.

160: Jack Blumer, Kiski Area, p. Trevor Verkleeren, Hempfield, 0:55; Casper Hinklie, Connellsville p. Alex Wecht, Fox Chapel, 2:43; Guy Deleonardis, Knoch d. Brendan Finnerty, Thomas Jefferson, 4-0; Luca Augustine, Waynesburg m.d. Logan Hoffman, Belle Vernon, 14-2

170: Mac Stout, Mt. Lebanon m.d. Cooper Baxter, Butler, 20-6; Eli Brinsky, South Fayette p. Liam Volk-Klos, Seneca Valley, 1:39; Nick Delp, Kiski Area m.d. Matthew Furman, Canon-McMillan, 9-0; Tyler Kocak, Hampton, d. Tony Zona, Penn-Trafford, 5-2.

182: Gerrit Nijenhuis, Canon-McMillan p. Darnell Johnson, Waynesburg, 3:31; Nick Marcenelle, North Allegheny d. Dakoda Rodgers, Connellsville, 7-2; Donovan McMillon, Peters Township d. Jared Curcio, Kiski Area, 6-0; Justin Hart, Hampton m.d. Riley O’Mara, Bethel Park, 11-3; Luke Stout, Mt. Lebanon p. Howie Congdon, West Mifflin, 2:22; Logan Harmon, Armstrong d. Noah Tustin, Waynesburg), 6-0; Brayden Roscosky, Kiski Area t.f. Caleb Hartung, Butler, 16-0 (4:56); Luke Montgomery, Bethel Park p. Tyler Rohaley, Canon-McMillan, 1:19; John Meyers, Greensburg Salem p. Josh Sarasnick, Chartiers Valley, 0:20; Dawson Dietz, Hampton p. Cole Whitmer, Trinity, 0:58; Evan Miller, Canon-McMillan d. Dillon Ferretti, Hempfield), 5-3 SV; Cole Weightman, Belle Vernon p. Ed Farrell, Fox Chapel, 0:41; Isaiah Vance, Hempfield p. Tyson Brophy, Trinity, 1:18; Quentin Franklin, South Fayette p. Logan Danielson, Thomas Jefferson, 2:37; Ben Grafton (North Allegheny, d. Ryan Howard, Waynesburg, 3-1 SV; William Mcchesney, Greensburg Salem d. Eli Reese, Knoch, 4-0.

First round

106: Tyler Chappell, Seneca Valley d. Antonio Giordano, Kiski Area, 3-2; Vincent Kilkeary, Latrobe t.f. James Anderson, South Fayette, 19-2 (4:00); Troy Hohman, Penn-Trafford t.f. James Walzer, Montour, 15-0 (3:05); Chad Ozias, Connellsville m.d. Anthony Ferraro, Pine Richland, 13-3; Ty Watters, West Allegheny)p. Keith Holt, West Mifflin, 2:16; Briar Priest, Hempfield t.f. Gabe Galioto, Thomas Jefferson, 21-5 (4:30); Jacob Houpt, Canon-McMillan p. Justin Bass, Franklin Regional, 0:48; Mac Church, Waynesburg t.f. Cody Garancsi, McKeesport, 16-0 (3:14).

113: Hunter Swedish, Seneca Valley p. Jackson Spiteri, Peters Township, 3:54; Brandon Dami, Canon-McMillan p. Ryan Fisher, West Mifflin, 1:00; Nate Jones, Waynesburg d. Nick Gorman, North Allegheny, 4-1; Vince Citrano, Plum d. Levi Donnel, Butler, 1-0; Ethan Berginc, Hempfield t.f. Liam McFarlane, Indiana, 22-5 (2:46); Nico Taddy, West Allegheny t.f. Lucio Angelicchio, Latrobe, 15-0 (4:00); Carter Dibert, Franklin Regional t.f. Cohlman Carpenter, South Fayette, 15-0 (2:09); Mason Prinkey, Connellsville p. Ryan Klingensmith, Kiski Area, 2:57.

120: Luke Passarelli, Norwin d. Peter Chacon, Montour, 5-3; Costa Moore, Canon-McMillan d. Ethan Lebin, Hempfield, 6-0; Dom Giordano, Kiski Area p. Brandon Krul, Mars, 1:55; Jace Ross, Connellsville t.f. Michael Kinzey, Armstrong, 18-3 (4:00); Evan Whiteside, Gateway d. Luke Potts, West Allegheny, 8-4; Dylan Chappell, Seneca Valley p. Charles Trimber, Moon, 0:54; Dylan Coy, North Allegheny p. Bryson Bench, Bethel Park, 2:48; Nathan Roth, Latrobe p. Ray Worsen, Fox Chapel, 0:27.

126: Lucas Kapusta, Hempfield m.d. Robert Palmieri, Pine-Richland, 15-1; Zach Wright, Hampton p. Cole Yocca, Plum, 3:00; Jacob Gardner, Canon-McMillan d. Matt Serwatka, North Hills, 4-0; Kurtis Phipps, Norwin p. Jesse Galioto, West Mifflin, 1:50; Bryce Wilkes, Peters Township d. Nathan Monteparte, North Allegheny, 5-3; Dylan Evans, Chartiers Valley d. Ryan Auel, Penn-Trafford, 10-3; Rocco Welsh, Waynesburg p. Clayton Dressler, Butler, 1:24; Finn Solomon, Franklin Regional p. Louie Pietragallo, Mt. Lebanon, 1:26.

132: Gabe Willochell, Latrobe p. Eli Crittenden, Mt. Lebanon, 1:20; Hunter Shields, Penn Hills m.d. Jonah Miller, New Castle, 15-2; Jordan Watters, West Allegheny m.d. Nyzair Burt, West Mifflin, 11-1; Garrett Thompson, Franklin Regional p. Jeremy MacPherson, North Hills, 4:39; Cole Homet, Waynesburg p. Zach Bigam, Connellsville, 2:22; Kelin Laffey, Pine-Richland d. Cody Trout, Chartiers Valley, 4-1; Ben Eckenrod, Thomas Jefferson d. Daniel Turner, Indiana, 5-0; Alejandro Herrera-Rondon, Seneca Valley p. Cody Kaufman (Greensburg Salem), 1:49.

138: Sam Hillegas, North Hills p. Tyler Soule, Canon-McMillan, 0:21; Tony Salopek, West Mifflin m.d. Nathan Stone, Franklin Regional, 11-1; Kale Buckiso, Thomas Jefferson d. Christian Scheller, Mars, 9-2; John Altieri, Norwin t.f. Will Kail, Peters Township, 19-4 5:20; Chanz Shearer, Seneca Valley p. Colt Rubrecht, Greensburg Salem, 3:01; Max Stedeford, North Allegheny d. Parker Loera, Bethel Park, 5-1; Micah Finley, Trinity d. Lucas Paszek, Penn-Trafford, 8-3; Wyatt Henson, Waynesburg, t.f.Kameron Grassi, Knoch, 23-8 (4:09).

145: Ty Linsenbigler (Hempfield) F Evan Bell (Trinity), 0:54; Frederick Junko, North Allegheny p. Christopher Beatty, Chartiers Valley, 5:34; Nathan Lukez, Pine-Richland p. Gabriel Stafford, Canon-McMillan, 5:07; Jackson Gray, Mt. Lebanon p. Praicen Long, South Fayette, 1:20; Mason Spears, Franklin Regional p. Bradley Petras, Indiana, 1:41; Michael Zacur, Thomas Jefferson d. Ricky Armstrong, Latrobe), 6-4; Antonio Amelio, Seneca Valley d. Colton Stoneking, Waynesburg, 9-5; Jared Keslar, Connellsville t.f. Nate McMaster, Butler, 18-3 (3:31).

152: Cole Spencer, Pine Richland p. Mike Devito, Penn Hills, 0:23; Drew Vlasnik, Seneca Valley p. Jacob Duncan, Ringgold, 3:34; Daniel Yetsick, Ambridge p. Jase Dorsey, Thomas Jefferson, 1:08; Tanner Rohaley (Canon-McMillan m.d. Steven Green, Butler, 10-1; Chase Kranitz, Norwin p. Noah Cooper, Armstrong, 0:36; Grant MacKay, North Allegheny d. George Shultz, Connellsville, 5-0; Nate Stephenson, Waynesburg d. Jack Pletcher, Latrobe, 4-2 SV; Sammy Starr, Kiski Area m.d. Luke Finestone, South Fayette, 13-1

160: Jack Blumer, Kiski Area p.Clayton Holloway (McKeesport), 1:29; Trevor Verkleeren (Hempfield t.f. Ian Branstetter (North Allegheny), 15-0 5:28; Alex Wecht, Fox Chapel p. Gavin Rosso, West Mifflin, 5:45; Casper Hinklie, Connellsville def. Aiden Deluca, Montour; Brendan Finnerty, Thomas Jefferson p. Sean McElhinney, Mars, 5:45; Guy DeLeonardis, Knoch p. Drew Cain, Trinity, 5:28; Logan Hoffman, Belle Vernon d. Ian Ewing, Greensburg Salem, 5-3 SV; Luca Augustine, Waynesburg p. Frankie Gill, Norwin, 1:10.

170: Mac Stout, Mt. Lebanon p. Kyle Lauster, Knoch, 1:24; Cooper Baxter, Butler m.d. Frank Guzzi, West Mifflin, 15-3; Liam Volk-Klos, Seneca Valley d. Eli Makel, Waynesburg, 3-1; Eli Brinsky, South Fayette p. Ethan Mikovitz, North Hills, 0:53; Nick Delp, Kiski Area p. Dennis Nichelson, Connellsville, 0:59; Matthew Furman, Canon-McMillan d. Logan Zitterbart, Latrobe, 5-1; Tony Zona, Penn-Trafford d. Brian Finnerty, Thomas Jefferson, 6-4; Tyler Kocak, Hampton p. Ben Koch, Montour, 1:52.

182: Gerrit Nijenhuis, Canon-McMillan p. Luke O’Conner, Fox Chapel, 0:27; Darnell Johnson, Waynesburg, p. A.J. Ryan, Indiana, 5:35; Dakoda Rodgers, Connellsville m.d. Corey Boerio, Latrobe, 14-6; Nick Marcenelle, North Allegheny t.f. Trystan Alava, Thomas Jefferson, 16-0 (4:06); Donovan Mcmillon, Peters Township m.d. Patrick Johnson, Seneca Valley, 11-0; Jared Curcio, Kiski Area d. Murat Zaynullaev, Chartiers Valley, 5-3; Riley O’Mara, Bethel Park p. Caleb Chismar, Greensburg Salem, 0:22; Justin Hart, Hampton p. Bolivar Compusano, McKeesport, 1:12.

195: Luke Stout, Mt. Lebanon p. Caden Leighty, Seneca Valley, 2:13; Howie Congdon, West Mifflin d. Trent Patrick, Greensburg Salem, 3-1; Noah Tustin, Waynesburg p. Aaron Pepmeyer, North Hills, 4:58; Logan Harmon, Armstrong p. Dalton Dobyns, Moon, 1:41; Brayden Roscosky, Kiski Area p. Regis Seng, Trinity, 0:54; Caleb Hartung, Butler p. Tyler Lynch, Latrobe, 1:30; Tyler Rohaley, Canon-McMillan m.d. Donovan O’Malley, Chartiers Valley, 10-1; Luke Montgomery, Bethel Park p. Jayden Resch, Hampton, 1:30.

220: John Meyers, Greensburg Salem p. Damon Thompson, North Hills, 0:45; Josh Sarasnick, Chartiers Valley d.Andy Mellinger, McKeesport, 5-3 SV; Dawson Dietz, Hampton p. Josh Sobeck, Montour, 0:42; Cole Whitmer, Trinity p. Seth Kuhns, Connellsville, 0:31; Dillon Ferretti, Hempfield p. Nick Funovits, Seneca Valley, 4:08; Evan Miller, Canon-McMillan d. Zach Shaver, Pine Richland, 4-0; Ed Farrell, Fox Chapel d. Tyler Ross, Latrobe, 9-3; Cole Weightman, Belle Vernon p. Andrew Sampson, Moon, 0:54.

285: Isaiah Vance, Hempfield p. Jacob Traupman, Ambridge, 0:43; Tyson Brophy, Trinity p. Tanner Smith, Indiana, 3:10; Logan Danielson, Thomas Jefferson p. Peyton Kelly, Penn-Trafford, 3:38; Quentin Franklin, South Fayette p. Jordan White, Fox Chapel, 0:25; Ben Grafton, North Allegheny p. Andre Rhone, West Mifflin, 0:11; Ryan Howard, Waynesburg p. Jack Dilts, Kiski Area, 3:41; Eli Reese, Knoch p. Shawn Loring, Albert Gallatin, 2:34; William McChesney, Greensburg Salem p. Sennaca Harney, Moon, 1:03.

Preliminary round

106: Keith Holt, West Mifflin p. Derrick Falk, North Hills, 0:52; Gabe Galioto, Thomas Jefferson p. Tyler Skalican, Indiana, 0:59; Justin Bass, Franklin Regional m.d. Henry Meyers, Peters Township, 11-2; Cody Garancsi, McKeesport m.d. Sam Horton, North Allegheny, 8-0.

113: Cohlman Carpenter, South Fayette m.d. Rocco Darocy, Mars, 12-2; Liam McFarlane, Indiana p. Xoren Radusewicz, Belle Vernon, 3:13; Ryan Klingensmith, Kiski Area p. Tyler Diggins, Moon, 5:04; Lucio Angelicchio, Latrobe p. Noah Mimidis, Ringgold, 1:53.

120: Charles Trimber, Moon p. Ryan Wells, Upper St. Clair, 2:20; Bryson Bench, Bethel Park d. Jacob Potts, South Fayette, 8-2; Brandon Krul, Mars p. Grant Lindsey, Albert Gallatin, 3:56; Ray Worsen, Fox Chapel p. Brady Willochell, McKeesport, 0:18.

126: Clayton Dressler, Butler p. Caleb Higdon, McKeesport, 2:46; Ryan Auel, Penn-Trafford d. Hunter Claycomb, Connellsville, 9-8; Jesse Galioto, West Mifflin t.f. Tyler Holman, Ambridge, 19-2 (4:54).

132: Eli Crittenden, Mt. Lebanon d. A.J. Rohan, North Allegheny, 3-2; Jeremy Macpherson, North Hills p. Noah Schratz, Peters Township, 1:41; Zach Bigam, Connellsville p. Colton Minerva, Norwin, 1:34; Cody Kaufman, Greensburg Salem p. Henry Orlandini, Montour, 1:14.

138: Tyler Soule, Canon-McMillan p. Jaden Brown, Central Catholic, 2:43; Will Kail, Peters Township d. Aaron DeLuca, Montour, 8-2; Colt Rubrecht, Greensburg Salem p. Camden Harbert, West Allegheny, 3:46; Kameron Grassi, Knoch d. Ben Cedar, Upper St. Clair, 6-0.

145: Evan Bell, Trinity p. Justin Bochter, Baldwin), 0:23; Praicen Long, South Fayette p. Andrew Claassen, Plum, 2:47; Bradley Petras, Indiana d. Dan Kyle, Upper St. Clair, 10-5; Nate Mcmaster, Butler t.f. Luke Willett, Greensburg Salem, 15-0 (4:17).

152: Mike Devito, Penn Hills p. Luke Iovino, Mt. Lebanon, 3:05; Steven Green, Butler p. Cooper Phillips, Greensburg Salem, 2:13: Noah Cooper, Armstrong p. Gavin Joyce, New Castle, 0:22; Luke Finestone, South Fayette m.d. Nolan Piotrowski, McKeesport, 8-0.

160: Clayton Holloway, McKeesport p. Jake Jones, West Allegheny, 1:46; Aiden DeLuca, Montour d. Gavyn Beck, Franklin Regional, 6-3; Sean McElhinney, Mars t.f. Shabur Karimov (Chartiers Valley), 16-0 (3:30); Frankie Gill, Norwin d. Jacob Lukez, Pine-Richland, 6-0.

170: Kyle Lauster, Knoch d. Christian McChesney, Greensburg Salem, 6-2; Ethan Mikovitz, North Hills d. Christo Marion, Franklin Regional, 8-4; Dennis Nichelson, Connellsville p. Malique Smith, Moon, 1:38; Ben Koch, Montour p. Isaiah Siwik, Baldwin, 4:20.

182: Luke O’Conner, Fox Chapel d. Coby Stepanik, Hempfield, 8-4; Trystan Alava, Thomas Jefferson p. Noah Shields, New Castle, 4:43; Patrick Johnson, Seneca Valley p. Brandon Halbedl, Montour, 3:06; Bolivar Compusano, McKeesport p. Josh Page, Norwin, 4:56.

195: Dalton Dobyns, Moon p. Jack Bryer, Belle Vernon, 0:20; Jayden Resch, Hampton p. A.J. Palumbo, Penn Hills, 3:31.

220: Damon Thompson, North Hills d. Tyler Thimons, Bethel Park, 6-2; Seth Kuhns, Connellsville p. Carter Dilts, Kiski Area, 1:43; Nick Funovits, Seneca Valley, Denver Haynes, Thomas Jefferson, 8-3; Andrew Sampson, Moon d. Mike DeLuca, Central Catholic, 2-1.

285: Jacob Traupman, Ambridge d. Zak Dillingham, Armstrong, 5-2; Jordan White, Fox Chapel p. Nate Farley, Belle Vernon, 1:53; Andre Rhone, West Mifflin p. Chris Horton, Gateway, 0:39; Sennaca Harney, Moon d. Ben Streiff, Mt. Lebanon, 6-2.

Consolation bracket

First round

106: Antonio Giordano, Kiski Area p. Keith Holt, West Mifflin, 0:58; James Anderson, South Fayette p. Gabe Galioto, Thomas Jefferson, 1:16; James Walzer, Montour m.d. Justin Bass, Franklin Regional, 9-0; Anthony Ferraro, Pine-Richland p. Cody Garancsi, McKeesport, 0:47.

113: Cohlman Carpenter, South Fayette p. Jackson Spiteri, Peters Township, 2:20; Ryan Fisher, West Mifflin p. Liam McFarlane, Indiana, 1:23; Nick Gorman, North Allegheny p. Ryan Klingensmith, Kiski Area, 0:43; Levi Donnel, Butler d. Lucio Angelicchio, Latrobe, 8-2.

120: Peter Chacon, Montour d. Charles Trimber, Moon, 4-0; Ethan Lebin, Hempfield d. Bryson Bench, Bethel Park, 6-0; Brandon Krul, Mars p. Michael Kinzey, Armstrong, 0:40; Luke Potts, West Allegheny m.d. Ray Worsen, Fox Chapel, 10-1,

126: Robert Palmieri, Pine-Richland d. Clayton Dressler, Butler, 10-5; Ryan Auel, Penn Trafford d. Cole Yocca, Plum, 5-4; Jesse Galioto, West Mifflin d. Matt Serwatka, North Hills, 8-2; Nathan Monteparte, North Allegheny d. Louie Pietragallo, Mt. Lebanon, 9-2.

132: Jonah Miller, New Castle p. Eli Crittenden, Mt. Lebanon, 4:32; Nyzair Burt, West Mifflin p. Jeremy MacPherson, North Hills, 3:53; Zach Bigam, Connellsville p. Cody Trout, Chartiers Valley, 3:31; Cody Kaufman, Greensburg Salem d. Daniel Turner, Indiana, 7-2.

138: Tyler Soule, Canon-McMillan d. Nathan Stone, Franklin Regional, 8-4; Christian Scheller, Mars d. Will Kail, Peters Township, 8-5; Parker Loera, Bethel Park d. Colt Rubrecht, Greensburg Salem, 3-1; Kameron Grassi, Knoch p. Lucas Pasze, Penn-Trafford, 1:19.

145: Christopher Beatty, Chartiers Valley d. Evan Bell, Trinity, 6-3; Gabriel Stafford, Canon-McMillan p. Praicen Long, South Fayette, 4:33; Ricky Armstrong, Latrobe d. Bradley Petras, Indiana, 5-0; Colton Stoneking, Waynesburg d. Nate McMaster, Butler, 9-7.

152: Jacob Duncan (Ringgold) F Mike Devito (Penn Hills), 1:49; Steven Green, Butler p. Jase Dorsey, Thomas Jefferson, 2:36; George Shultz, Connellsville wbf. Noah Cooper, Armstrong; Jack Pletcher, Latrobe m.d. Luke Finestone, South Fayette, 20-7.

160: Ian Branstetter, North Allegheny d. Clayton Holloway, McKeesport, 9-5; Gavin Rosso, West Mifflin wbf. Aiden Deluca, Montour; Drew Cain, Trinity d. Sean McElhinney, Mars, 9-4; Ian Ewing, Greensburg Salem d. Frankie Gill, Norwin, 4-1.

170: Frank Guzzi, West Mifflin p. Kyle Lauster, Knoch, 0:44; Eli Makel, Waynesburg p. Ethan Mikovitz, North Hills, 2:24; Logan Zitterbart, Latrobe p. Dennis Nichelson, Connellsville, 1:55; Brian Finnerty, Thomas Jefferson p. Ben Koch, Montour, 0:57.

182: A.J. Ryan, Indiana p. Luke O’Conner, Fox Chapel, 2:04; Corey Boerio, Latrobe d. Trystan Alava, Thomas Jefferson, 2-1 TB2; Murat Zaynullaev, Chartiers Valley d. Patrick Johnson, Seneca Valley, 14-7; Caleb Chismar, Greensburg Salem p. Bolivar Compusano, McKeesport, 2:17.

195: Trent Patrick, Greensburg Salem d. Caden Leighty, Seneca Valley, 12-6; Dalton Dobyns, Moon p. Aaron Pepmeyer, North Hills, 2:35; Regis Seng, Trinity p. Tyler Lynch, Latrobe, 1:52; Donovan O’Malley, Chartiers Valley d. Jayden Resch, Hampton, 9-2.

220: Andy Mellinger, McKeesport p. Damon Thompson, North Hills, 1:36; Josh Sobeck, Montour p. Seth Kuhns, Connellsville, 1:30; Zach Shaver, Pine-Richland p. Nick Funovits, Seneca Valley, 2:25; Tyler Ross, Latrobe d. Andrew Sampson, Moon), 7-6 TB2.

285: Jacob Traupman, Ambridge p. Tanner Smith, Indiana, 4:07; Jordan White, Fox Chapel d. Peyton Kelly, Penn-Trafford, 5-2; Jack Dilts, Kiski Area p. Andre Rhone, West Mifflin, 0:11; Shawn Loring, Albert Gallatin d. Sennaca Harney, Moon, 3-0.

To report scores, call 1-888-PIT-TRIB.

Visit TribHSSN.triblive.com/scores for results, stats, standings and box scores from around Western Pa.