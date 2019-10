High school scores, summaries and schedules for Oct. 22, 2019

By:

Tuesday, October 22, 2019 | 10:41 PM

Field hockey

WPIAL playoffs

Class AAA

Semifinals

Wednesday’s schedule

North Allegheny at Pine-Richland, 7:30 p.m.; Peters Township vs. Mt. Lebanon at Pine-Richland, 6 p.m.

Class AA

Semifinals

Tuesday’s results

Latrobe 1, Oakland Catholic 0

Bye: Penn-Trafford

Championship

Oct. 29 schedule

Penn-Trafford vs. Latrobe at Fox Chapel, 7:30 p.m.

Class A

Semifinals

Wednesday’s schedule

Sewickley Academy at Shady Side Academy, 7:30 p.m.; Ellis School vs. Aquinas Academy at Shady Side Academy, 6 p.m.

Football

Friday’s schedule

District 6

Heritage Conference-WestPAC crossovers

Meyersdale (8-1) at Marion Center (7-2), 7 p.m.; Berlin (8-1) at Purchase Line (6-3), 7 p.m.; Windber (6-3) at Saltsburg (6-3), 7 p.m.; Shade (5-4) at Homer-Center (5-4), 7 p.m.; Conemaugh Township (3-6) at West Shamokin (4-5), 7 p.m.; Blacklick Valley (3-6) at Blairsville (3-6), 7 p.m.; Ferndale (2-7) at Northern Cambria (3-6), 7 p.m.; North Star (2-7) at Penns Manor (2-7), 7 p.m.; Conemaugh Valley (0-9) at United (0-9), 7 p.m.

Saturday’s schedule

District 6

Appalachian Bowl

Ligonier Valley (9-0) vs. Portage (8-1) at Penns Manor, 7 p.m.

District 8

City League Championship

Westinghouse (6-3) vs. University Prep (8-1) at Cupples Stadium, 3 p.m.

Golf

Boys

Tuesday’s results

PIAA individual championship

At Heritage Hills Golf Resort, York

Final round

Par 71

Class AAA

Carson Bacha, Central York, 67-67—134; Ryan Ferry, Meadville, 71-66—137; John Peters, Carlisle, 71-69—140; Josh Ryan, Norristown, 70-70—140; Adam Lauer, Shady Side Academy, 68-74—142; Evan Rowane, Cathedral Prep, 71-71—142; Rocco Salvitti, Central Catholic, 73-70—143; Logan Paczewski, Dallas, 77-70—147; Morgan Lofland, Conestoga, 75-73—148; Donnie Professori, Pine Richland, 73-76—149; Devin Smith, Waynesboro, 75-74—149; Nathan Piatt, Upper St. Clair, 75-74—149; Scott Jordan, Upper St. Clair, 75-74—149; Henry Pilliod, Berks Catholic, 76-74—150; Connor Strine, Manheim Township, 77-74—151; Jeff Cooper, Methacton, 75-78—153; Matt Zerfass, Emmaus, 77-77—154; Dylan Gooneratne, Plymouth Whitemarsh, 77-78—155; John Engle, Boyertown, 79-76—155; Michael Fioravante, Berks Catholic, 80-75—155; Karl Frisk, Spring Grove, 82-73—155; Alex Turowski, Penn Trafford, 75-81—156; Scott Bitar, Fox Chapel, 74-82—156; Roy Anderson, Unionville, 76-80—156; Andrew Wallace, Harriton, 80-76—156; Jack Hamilton, Radnor, 80-76—156; Brady Davidson, Cumberland Valley, 83-76—159; Colton Yenser, Daniel Boone, 80-80—160; Jack Cooley, Unionville, 80-80—160; Tyler Kipp, Muhlenberg, 78-82—160; Alex Gekas, Central York, 85-75—160; Reese Watson, Cumberland Valley, 81-80—161; Andrew Roberts, Susquehannock, 82-80—162; Chuck Tragesser, Franklin Regional, 82-81—163; Christian Strohl, Governor Mifflin, 84-79—163; Matt Vital, Liberty, 82-84—166

Class AA

Skyler Fox, Riverside, 72-72—144; Austin Outman, Cowanesque Valley, 77-70—147; Cam Colbert, Hickory, 72-76—148; Elijah Ruppert, Brandywine Heights, 72-76—148; Ryan McCabe, Devon Prep, 73-75—148; Bobby Lugiano, Lake-Lehman, 77-72—149; Jack Hritsko, Chartiers Houston, 75-77—152; Isaiah Swan, North East, 73-81—154; J.F. Aber, Sewickley Academy, 81-75—156; Ben Ortwein, Notre Dame Green Pond, 77-83—160; Jacob Wolak, Slippery Rock, 79-81—160; Tommy George, Shenango, 82-78—160; Gavin Baer, Lancaster Mennonite, 81-80—161; Jack McCullough, West Shamokin, 81-80—161; Navin Rana, Sewickley Academy, 82-79—161; Trey Heffelfinger, Mount Union, 83-78—161; Luke Spangler, Northern Lebanon, 79-84—163; Connor Alfieri, Smethport, 81-82—163; Carter Hassenplug, North East, 82-81—163; Ty Morral, Wellsboro, 84-79—163; Aidan Bulger, Quaker Valley, 81-83—164; M.J. Stivala, Scranton Prep, 85-79—164; Josiah Nissly, Pequea Valley, 82-83—165; Spencer Kane, Chartiers Houston, 81-84—165; Brandon Singer, Philipsburg-Osceola, 84-82—166; Hayden Siegel, Clarion-Limestone, 88-78—166; Jared Turner, Bedford, 91-77—168; Thomas Lynch, Scranton Prep, 81-88—169; James Ulsh, Trinity, 87-82—169; Remmey Lohr, Carmichaels, 85-85—170; Tyler Hager, Palmerton, 84-86—170; Curt Barner, Kane, 86-85—171; Paul Brady, Pope John Paul II, 88-83—171; Liam McGann, Neshannock, 92-86—178; Micah Knapp, Corry, 90-88—178; Chad Frank, Philipsburg-Osceola, 94-86—180

Girls

Tuesday’s results

PIAA individual championships

At Heritage Hills Golf Resort, York

Final round

Par 72

Class AAA

Elizabeth Beek, Wissahickon, 73-73—146*; Sydney Yermish, Lower Merion, 72-74—146; Victoria Kim, West Chester East, 73-73—146; Michelle Cox, Emmaus, 75-74—149; Mary Dunigan, Unionville, 75-78—153; Natalie Brosig, McDowell, 76-78—154; Ammala Moua, Cocalico, 80-77—157; Ella McRoberts, Peters Township, 76-82—158; Grace Smith, Strath Haven, 80-80—160; Amanda Gerrish, Hershey, 80-81—161; Adena Rugola, Uniontown, 85-77—162; Abby Han, Hershey, 88-77—165; Isabella Walter, North Allegheny, 79-86—165; Elyse Godding, Bradford, 76-90—166; Ava O’Sullivan, Downingtown East, 82-84—166; Makensy Knaub, Dallastown, 84-83—167; Chaela Barnett, Archbishop Wood, 86-82—168; Emily McAninch, Cumberland Valley, 87-85—172

Class AA

Lydia Swan, North East, 76-75—151*; Vileska Gelpi, Rockwood, 76-75—151; Sarah White, Mercyhurst Prep, 77-75—152; Meghan Zambruno, Greensburg CC, 75-80—155; Paige Richter, Camp Hill, 78-80—158; Kyra Woods, Hickory, 81-78—159; Eva Bulger, Quaker Valley, 81-84—165; McKenzie Gustas, Hickory, 85-80—165; Chloe Sipe, Elk Lake, 86-83—169; Lindsay Sethman, Brownsville, 87-82—169; Zoe Luther, Sewickley Academy, 85-88—173; Liz Zajdel, Forest Hills, 87-86—173; Angelika Dewicki, Greensburg CC, 86-90—176; Olivia Maddux, Trinity, 89-90—179; Grace Sanborn, Moravian Academy, 99-86—185; Brooke Graham, Boiling Springs, 94-93—187; Ava Markunas, Lewisburg, 98-92—190; Kyleen McCance, Hanover Area, 84-WD—WD

* — won playoff

Hockey

Tuesday’s results

PIHL

Class AAA

North Allegheny vs. Peters Township (n)

Class A

Northwest

Beaver vs. North Catholic (n)

Class B

North

Wilmington vs. McDowell (n)

South

Morgantown (W. Va.) 3, Trinity 2

Nonsection

Norwin 4, Fox Chapel 3

Penn-Trafford vs. Shaler (n)

Sewickley Academy vs. Wheeling Central Catholic (W. Va.), ppd.

Soccer

Boys

WPIAL playoffs

Quarterfinals

Wednesday’s schedule

Class AAAA

Upper St. Clair (12-3-2) at Plum (15-0-2), 8 p.m.; Fox Chapel (12-3-3) at Canon-McMillan (12-3-1), 8 p.m.; Butler (13-5-1) at Mt. Lebanon (13-4-1), 8 p.m.; Norwin (16-2-1) at Seneca Valley (13-3-1), 8 p.m.

Class AAA

Franklin Regional (16-0-1) vs. Trinity (14-4-0) at Fox Chapel, 8 p.m.; Belle Vernon (17-1-0) vs. Blackhawk (11-3-4) at Canon-McMillan, 6 p.m.; Mars (17-1-1) vs. West Allegheny (12-5-1) at North Allegheny, 8 p.m.; Moon (16-2-0) vs. Hampton (14-3-2) at Mars, 8 p.m.

Class AA

Quaker Valley (17-2-0) vs. Freeport (12-5-2) at Moon, 8 p.m.; Shady Side Academy (13-2-1) vs. Charleroi (18-1-0) at Plum, 6 p.m.; Deer Lakes (14-4-0) vs. North Catholic (13-3-2) at Seneca Valley, 6 p.m.; South Park (14-4-1) vs. Freedom (11-7-0) at North Allegheny, 6 p.m.

Class A

Winchester Thurston (14-1-0) vs. Brentwood (13-3-2) at Mt. Lebanon, 6 p.m.; Carlynton (16-2-0) vs. Seton LaSalle (9-6-3) at Moon, 6 p.m.; Greensburg Central Catholic (12-3-1) vs. Avonworth (15-3-0) at Fox Chapel, 6 p.m.; Bishop Canevin (10-6-2) vs. Springdale (13-3-0) at Mars, 6 p.m.

District 6 playoffs

Class AAAA

Championship

Oct. 29 schedule

State College vs. Altoona at Hollidaysburg, 7:30 p.m.

Class AAA

Championship

Monday’s schedule

Tyrone vs. Hollidaysburg at St. Francis (Pa.) University, 8 p.m.

Class AA

Quarterfinals

Wednesday’s schedule

Penns Valley vs. Huntingdon at Juniata College, 8 p.m.; Central Cambria vs. Penn Cambria at Mt. Aloysius College, 6 p.m.

Thursday’s schedule

Cambria Heights vs. Westmont Hilltop at Richland (Johnstown), 7:30 p.m.; Juniata at Bald Eagle Area, 7:30 p.m.

Class A

Quarterfinals

Tuesday’s results

United 4, Bisop McCort 1

St. Joseph’s Academy 3, Belleville Menonite 2

Semifinals

Thursday’s schedule

Bishop Caroll vs. St. Joseph’s Academy at Mansion Park, Altoona, 8 p.m.; United at West Shamokin, 6 p.m.

Girls

WPIAL playoffs

Class AAAA

Quarterfinals

Thursday’s schedule

Fox Chapel (10-7-1) at Norwin (16-1-0), 8 p.m.; Moon (15-2-1) vs. Seneca Valley (12-3-2) at Mars, 8 p.m.; Butler (12-4-1) at Peters Township (16-1-1), 8 p.m.; Penn-Trafford (13-5-0) at North Allegheny (14-2-1), 8 p.m.

Class AAA

Quarterfinals

Thursday’s schedule

Mars (15-0-1) vs. Thomas Jefferson (12-6-1) at North Allegheny, 6 p.m.; Oakland Catholic (13-4-1) vs. Belle Vernon (15-3-0) at Canon McMillan, 8 p.m.; Plum (15-1-0) vs. Hampton (12-5-0) at Fox Chapel, 8 p.m.; West Allegheny (14-2-0) vs. Kiski Area (13-4-0) at Mars, 6 p.m.

Class AA

Quarterfinals

Thursday’s schedule

Freeport (15-4-0) at Hopewell (12-2-0), 8 p.m.; Burrell (17-0-0) vs. Yough (15-1-1) at Norwin, 6 p.m.; North Catholic (11-4-0) vs. Brownsville (10-6-0) at Canon-McMillan, 6 p.m.; Deer Lakes (13-3-1) at South Park (12-3-1), 8 p.m.

Class A

Quarterfinals

Thursday’s schedule

Freedom (19-0-0) vs. Bishop Canevin (13-2-1) at Hopewell, 6 p.m.; Seton LaSalle (13-5-0) vs. Greensburg Central Catholic (11-3-0) at South Park, 6 p.m.; Bentworth (16-1-0) vs. Serra Catholic (10-7-0) at Peters Township, 6 p.m.; Shady Side Academy (14-1-0) vs. OLSH (13-6-0) at Fox Chapel, 6 p.m.

District 6 playoffs

Class AAAA

Championship

Oct. 29 schedule

State College vs. Altoona at Hollidaysburg, 5:30 p.m.

Class AAA

Championship

Monday’s schedule

Bellefonte vs. Hollidaysburg at St. Francis (Pa.) University, 6 p.m.

Class AA

Quarterfinals

Wednesday’s schedule

Forest Hills at Somerset, 7 p.m.; Huntingdon vs. Juniata at Juniata College, 6 p.m.

Thursday’s schedule

Richland vs. Bedford at Somerset, 5 p.m.; Cambria Heights at Bald Eagle Area, 5:30 p.m.

Class A

Quarterfinals

Tuesday’s results

Bishop Guilfoyle 6, Bishop McCort 2

Moshannon Valley 4, St. Joseph’s Academy 1

Semifinals

Thursday’s schedule

Westmont Hilltop vs. Moshannon Valley at Richland, 5:30 p.m.; West Branch vs. Bishop Guilfoyle at Philipsburg-Osceola, 6 p.m.

Tennis

Girls

PIAA playoffs

Class AAA

First round

Tuesday’s results

Fox Chapel 5, Brashear 0

Peters Township 5, Altoona 0

Upper St. Clair 5, McDowell 0

Quarterfinals

Friday’s schedule

(All matches at Hershey Racquet Club, Dauphin County)

Peters Township vs. Radnor, 8 a.m.; Unionville vs. Fox Chapel, 12:30 p.m.; Upper St. Clair vs. Manheim Township, 11 a.m.

Class AA

First round

Tuesday’s results

Knoch 3, Central Cambria 0

Sewickley Academy 3, Villa Maria 2

St. Marys Area 3, Beaver 2

Quarterfinals

Friday’s schedule

(All matches at Hershey Racquet Club, Dauphin County)

Hamburg vs. Sewickley Academy, 3:30 p.m.; Moravian Academy vs. Knoch, 5 p.m.

Volleyball

Girls

WPIAL playoffs

Class AAA

First round

Wednesday’s schedule

Seneca Valley (6-6) at Norwin (9-3), 7:30 p.m.; Connellsville (8-4) at Baldwin (11-3), 7:30 p.m.; Oakland Catholic (8-6) at Hempfield (10-2), 7:30 p.m.; Penn-Trafford (9-3) at Shaler (7-5), 7:30 p.m.

Quarterfinals

Monday’s schedule

Seneca Valley/Norwin winner at North Allegheny (12-0), 7:30 p.m.; Connellsville/Baldwin winner at Moon (11-3), 7:30 p.m.; Oakland Catholic/Hempfield winner at Pine-Richland (10-2), 7:30 p.m.; Penn-Trafford/Shaler winner at Canon McMillan (12-2), 7:30 p.m.

Class AAA

First round

Wednesday’s schedule

Woodland Hills (8-6) at Knoch (14-0), 7:30 p.m.; West Allegheny (12-2) vs. Hampton (11-3) at Knoch, 6 p.m.; Montour (8-6) vs. Franklin Regional (14-0) at Thomas Jefferson, 6 p.m.; Armstrong (10-4) vs. Laurel Highlands (12-2) at Hempfield, 6 p.m.; Albert Gallatin (8-6) at Thomas Jefferson (14-0), 7:30 p.m.; Chartiers Valley (10-4) vs. Kiski Area (11-3) at Norwin, 6 p.m.; Ambridge (8-6) vs. South Fayette (14-0) at Baldwin, 6 p.m.; Elizabeth Forward (10-4) vs. Mars (11-3) at Shaler, 6 p.m.

Class AA

Preliminary round

Tuesday’s results

Burrell 3, Southmoreland 1

Deer Lakes 3, South Allegheny 1

Keystone Oaks 3, Laurel 2

Neshannock 3, Carlynton 2

South Park 3, Beth-Center 0

First round

Thursday’s schedule

Burrell (7-6) at North Catholic (12-0), 7:30 p.m.; Seton LaSalle (10-2) vs. Ellwood City (10-2) at North Catholic, 6 p.m.; Keystone Oaks (6-7) at Serra Catholic (12-0), 7:30 p.m.; Deer Lakes (9-4) vs. Beaver (12-0) at Avonworth, 6 p.m. South Park (8-5) at Freeport (12-0), 7:30 p.m. Hopewell (8-4) vs. Derry (10-2) at Serra Catholic, 6 p.m.; Neshannock (8-5) at Frazier (12-0), 7:30 p.m.; Waynesburg (10-2) at Avonworth (9-3), 7:30 p.m.

Class A

Preliminary round

Tuesday’s results

Avella 3, Rochester 0

Riverview 3, California 1

First round

Thursday’s schedule

Riverview (8-7) at Bishop Canevin (12-0), 7:30 p.m.; Brentwood (8-4) vs. Beaver County Christian (11-3) at Bishop Canevin, 6 p.m.; Burgettstown (6-6) vs. Carmichaels (13-1) at Fort Cherry, 6 p.m.; Leechburg (10-4) vs. Geibel (13-1) at Freeport, 6 p.m.; Avella (8-7) at Fort Cherry (10-2), 7:30 p.m.; Jefferson Morgan (9-5) vs. Vincentian (12-2) at Frazier, 6 p.m.; Union (7-7) at Shenango (14-0), 7:30 p.m.; Western Beaver (9-5) vs. Greensburg Central Catholic (14-0) at Shenango, 6 p.m.

