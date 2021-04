High school scores, schedules for April 20, 2021

Tuesday, April 20, 2021 | 10:37 PM

High schools

Baseball

Tuesday’s results

WPIAL

Class 6A

Section 1

Butler 5, Pine-Richland 1

North Allegheny 8, Central Catholic 3

Seneca Valley 12, Allderdice 2

Section 2

Hempfield at Mt. Lebanon, ppd.

Norwin 5, Canon-McMillan 4

Upper St. Clair 14, Baldwin 1

Class 5A

Section 1

Franklin Regional 7, McKeesport 2

Gateway 9, Latrobe 8

Penn-Trafford 10, Kiski Area 3

Section 2

Armstrong 3, Penn Hills 0

Fox Chapel 3, Hampton 2

Woodland Hills at Plum, ppd.

Section 3

Moon 3, North Hills 2

Shaler 5, South Fayette 4

West Allegheny 10, Chartiers Valley 0

Section 4

Bethel Park 9, Peters Township 4

Thomas Jefferson at Connellsville, ppd.

Trinity at Albert Gallatin, ppd.

Class 4A

Section 1

Burrell 4, Highlands 2

Knoch 7, Freeport 2

North Catholic 7, Indiana 1

Section 2

Beaver 8, Ambridge 3

Blackhawk at Montour (n)

New Castle 11, Quaker Valley 0

Section 3

Belle Vernon 5, Laurel Highlands 4

Greensburg Salem 6, Ringgold 3

West Mifflin at Elizabeth Forward, ppd.

Class 3A

Section 1

Hopewell 2, Ellwood City 1

Mohawk 10, Beaver Falls 0

New Brighton 5, Freedom 4

Section 2

Avonworth 9, South Allegheny 5

Steel Valley at South Park, ppd.

Section 3

Deer Lakes 10, East Allegheny 1

Derry 12, Ligonier Valley 7

Mt. Pleasant at Valley, ppd.

Section 4

Brownsville 14, Waynesburg 4

McGuffey 7, Southmoreland 2

Yough 14, Charleroi 0

Class 2A

Section 1

California at Beth-Center (n)

Carmichaels 13, Bentworth 1

Frazier at Washington, ppd.

Section 2

Neshannock 13-17, Aliquippa 2-0

Shenango 14, South Side 9

Section 3

Northgate 15, Jeannette 1

Serra Catholic 15, Apollo-Ridge 5

Shady Side Academy 15, Sto-Rox 0

Section 4

Burgettstown 5, Brentwood 4

Clairton 10, Carlynton 9

Seton LaSalle 10, Chartiers-Houston 0

Class A

Section 1

Avella 11, Cornell 6

Our Lady of the Sacred Heart 6, Union 1

Rochester 20, Western Beaver 5

Section 2

Bishop Canevin 23, Mapletown 9

Greensburg C.C. 12, West Greene 2

Section 3

Eden Christian 17, St. Joseph 2

Riverview at Leechburg, ppd.

Springdale at Sewickley Academy, ppd.

Nonsection

Central Valley 6, Fort Cherry 5

Trinity 10, Mars 8

Wednesday’s schedule

WPIAL

Class 3A

Section 3

Derry at Ligonier Valley, 4 p.m.

Nonsection

Rochester at Central Valley, 4 p.m.

District 8

City League

Carrick at Obama Academy, 7 p.m.

Hockey

PIHL

Penguins Cup Playoffs

Finals

Class AA

Tuesday’s result

Baldwin 2, Franklin Regional 0

Class B

Tuesday’s result

Ringgold vs. Neshannock (n)

Lacrosse

Boys

Tuesday’s results

Class 3A

Section 1

Upper St. Clair 21, Penn-Trafford 4

Section 2

North Allegheny 18, Shaler 6

Class 2A

Section 1

Franklin Regional 12, Greensburg C.C. 0

South Fayette 13, Sewickley Academy 8

Section 2

Mars 19, Freeport 2

Moon 8, Plum 5

Girls

Tuesday’s results

Class AAA

Section 1

Peters Township 15, Canon-McMillan 5

Upper St. Clair 17, Latrobe 0

Section 2

Shady Side Academy 14, Moon 4

Softball

Tuesday’s results

WPIAL

Class 6A

Section 1

Bethel Park 5, Baldwin 3

Section 2

Norwin at Hempfield, ppd.

Pine-Richland 11, North Allegheny 0

Seneca Valley 13, Butler 0

Class 5A

Section 1

Armstrong 6, Indiana 5

Kiski Area 9, Franklin Regional 6

Plum 9, Penn Hills 1

Section 2

Connellsville at Albert Gallatin, ppd.

Penn-Trafford 4, Latrobe 2

Thomas Jefferson 15, Gateway 1

Section 3

Fox Chapel 15, Oakland Catholic 0

Hampton 10, Mars 5

North Hills 11, Shaler 3

Section 4

Chartiers Valley 3, South Fayette 2

Trinity 5, Upper St. Clair 0

West Allegheny 9, Moon 7

Class 4A

Section 1

Burrell 5, Highlands 2

Greensburg Salem 6, McKeesport 4

Knoch 6, Freeport 5

Section 2

Elizabeth Forward 10, Ringgold 0

Uniontown 10, Laurel Highlands 9

West Mifflin 11, Belle Vernon 5

Section 3

Beaver 13, Blackhawk 0

Central Valley 13, Ambridge 1

Montour 11, Hopewell 1

Class 3A

Section 1

Deer Lakes 7, North Catholic 6

Derry 18, East Allegheny 0

Valley at Shady Side Academy, ppd.

Section 2

Ellwood City 11, Beaver Falls 1

Quaker Valley at Avonworth, ppd.

South Park at Keystone Oaks, ppd.

Section 3

Mt. Pleasant at Southmoreland, ppd.

South Allegheny 12, Brownsville 0

Waynesburg 13, McGuffey 3

Class 2A

Section 1

Burgettstown 10, Fort Cherry 1

Chartiers-Houston 16, Carlynton 1

OLSH 17, Sto-Rox 0

Section 2

Ligonier Valley 2, Jeannette 0 (forfeit)

Seton LaSalle 10, Brentwood 8

Steel Valley 9, Serra Catholic 8

Section 3

Carmichaels 8, Beth-Center 4

Charleroi 8, Bentworth 0

Section 4

Laurel 3, Neshannock 0

New Brighton 7, Freedom 6

Shenango 10, Mohawk 0

Class A

Section 1

Bishop Canevin 17, Cornell 0

South Side 17, Rochester 0

Section 2

West Greene 13, Jefferson-Morgan 0

Section 3

Ellis School 10, Northgate 9

Leechburg 12, St. Joseph 0

Nonsection

Avella at Washington, ppd.

Riverside 15, Union 3

Western Beaver 21, Aliquippa 1

District 8

City League

Brashear 15, Allderdice 5

Westinghouse at Carrick, ppd.

Wednesday’s schedule

WPIAL

Class 6A

Section 2

Butler at North Allegheny, 4 p.m.

Class 3A

Section 2

Beaver Falls at Keystone Oaks, 4 p.m.

Class 2A

Section 1

Aliquippa at Carlynton, 4 p.m.

Section 4

Mohawk at Neshannock, 4:15 p.m.

Class A

Section 2

Greensburg C.C. at Monessen, 4 p.m.

Section 3

Ellis School at Springdale, 3:45 p.m.

Nonsection

Avella at Fort Cherry, 4 p.m.

Beaver Falls at Mohawk, ppd.

Carrick at Woodland Hills, ppd.

Charleroi at Ringgold, 4 p.m.

Clay-Battelle, W.Va. at Mapletown, 5 p.m.

Mt. Lebanon at Belle Vernon, 4 p.m.

Union at Western Beaver, 4 p.m.

Yough at Penn-Trafford, 4 p.m.

Tennis

Boys

Tuesday’s results

Section doubles tournaments

Class AAA

Section 1

At Franklin Regional

First round

Koen Fulton/Gabe Golden, Latrobe, d. Jacob Greer/Gabin McPoyle, Connellsville, 10-7; David Clark/Nathan Clark, Gateway, d. Mitch Kenney/Bret Vilage, Norwin, 10-3; Brian Lee/Alex Turowski, Penn-Trafford, d. Anders Burdoy/Trey Curry, Kiski Area, 10-1; Dom Robinson/August Lawrence, Latrobe, d. Kaiden Goforth/Alex Goforth, Connellsville, 10-0; Luke Snyder/Brady Johnson, Norwin, d. Sahit Sudadi/Thomas Kopasko, Penn-Trafford, 10-7; Nate Coleman/Jackson Newell, Kiski Area, d. Ryan Tandoc/Matthew Bandos, Gateway, 10-2

Bye: Anup Nadesan/Advait Kulkarni, Franklin Regional; Shrey Ramesh/Vishal Thulasiram, Franklin Regional

Quarterfinals

Nadesan/Kulkarni d. Fulton/Golden, 10-0; Lee/Turowski d. Clark/Clark, 10-5; Robinson/Lawrence d. Snyder/Johnson, 10-3; Ramesh/Thulasiram d. Coleman/Newell, 10-0

Semifinals

Nadesan/Kulkarni d. Lee/Turowski, 6-0, 6-0; Ramesh/Tulasiram d. Robinson/Lawrence, 6-4, 6-4

Championship

Nadesan/Kulkarni, Franklin Regional, d. Ramesh/Tulasiram, Franklin Regional, 6-1, 6-1

Consolation

Lee/Turowski, Penn-Trafford, d. Robinson/Lawrence, Latrobe, 6-1, 6-1

Section 2

At North Allegheny

First round

Chase Davidson, Shomik Telang, North Allegheny, d. Ethan Silipo/Andrew Alexander, Pine-Richland, 10-1; Collin Gahagan/Clark Stanton, Butler, d. Drew Dudeck, Alex Kit, West Allegheny, 10-1; Justin Bang/Ethan Chan, Pine-Richland, d. Neev Lamba/Tage Mitra, Sewickley Academy, 10-3; Josh Kim/Brandon McKeewn, North Hills, d. Ethan Kiggins/Ethan Staudt, Seneca Valley, 10-4; Raj Ginde/Sri Bellamkonda, North Allegheny, d. Tyler Sylvia/Luke Dale, West Allegheny; Matt Kraft/Mike deVyver, Seneca Valley, d. Neil Ruppel/Alex Stern, North Allegheny, 10-7; Navin Rama/Cole Rychel, Sewickley Academy, d. Nate Belack/Colin Kozlowski, North Hills, 10-2; Anthony Lounder/Rohan Maheshwari, Moon, d. Josh Kelly/Ben Busler, Butler, 10-0

Quarterfinals

Davidson/Telang d. Gahagan/Stanton, 10-0; Kim/McKewen d. Bang/Chan, 11-9; Ginde/Bellamkonda d. Kraft/DeVyver; Lounder/Maheshwari d. Rama/Rychel, 10-1

Semifinals

Davidson/Telang d. Kim/McKewen, 7-6(3), 6-2; Lounder/Maheshwari d. Ginde/Bellamkonda, 6-3, 6-3

Section 3

At Fox Chapel

First round

Adeek Piracha/Sam Bitzer, Shady Side Academy, d. Michael Schoor/Joe Miller, Plum, 10-0; Nate Feinstein/Martin Stavesinic, Allderdice, d. Ryan Broadhurst/Yosei Fukasaku, Central Catholic, 10-2; Will Ernharth/Zain Hassan, Fox Chapel, d. OWen Garofalo/Danny Khalil, Baldwin, 10-1; Cameron Szazynski/Conner Allen, Shaler, d. Tyler Larson/Zander Busch, Woodland Hills, 10-0; Deniz Finkel/Ian Kuchera, Allderdice, d. Aiden Seitz/Nino Waller, Plum, 10-0; Will Karet/Tom Serto, Shady Side Academy, d. Will Nebiolo/Nolan Le, Shaler, 10-1; Ananth Kashyap/Travis Malone, Fox Chapel, d. Braden Yokopenic/Hunter Kozlowski, Baldwin, 10-3; Kyle Broadhurst/Anthony Arshoun, Central Catholic, d. Oscar Zhang/Anthony Reto, Woodland Hills, 10-0

Quarterfinals

Feinstein/Stavesinic d. Piracha/Bitzer, 10-5; Ernharth/Hassan d. Szazynski/Allen, 10-3; Finkel/Kuchera d. Karet/Serto, 10-5; Broadhurst/Arshoun d. Kashyap/Malone, 10-5

Semifinals

Ernharth/Hassan d. Feinstein/Stavesinic, 6-0, 6-1; Finkel/Kuchera d. Broadhurst/Arshoun, 6-0, 2-6, 6-4

Championship

Finkel/Kuchera, Allderdice, d. Ernharth/Hasssan, Fox Chapel, 6-4, 6-3

Consolation

Broadhurst/Arshoun, Central Catholic d. Feinstein/Staresinic, Allderdice, default

Section 4

At Bethel Park

First round

Ellian Ascencio/David Lusk, Peters Township, d. Nick Kubick/Keagan Adrean, Canon-McMillan, 10-0; Cole Descalzi/Nalan McGill, Mt. Lebanon, d. Vishwas Vura/Ishaan Pathenia, South Fayette, 10-1; Ronan Gibbons/Jay Vakil, Upper St. Clair, d. Cameron Minnick/Jack Finley, Trinity, 10-0; Ethan Estatico/Paul Langbein, Chartiers Valley, d. Sam Pellis/Victor Hemocillo, Bethel Park, 10-1; Jack Wilke/Luke Wilke, Mt. Lebanon, d. Duncan George/Aditya Patel, South Fayette, 10-0; Matt Veydt/Avi Sharma, Peters Township, d. Tommy Wickham/Ethan Clawson, Trinity, 10-0; Gawin Itsu/Tanush Bahl, Bethel Park, d. Derek Ferrer/Brendon Hallisey, Chartiers Valley, 10-8; Harrison Chui/Dev Patel, Upper St. Clair, d. Will Helbling/Joey Felton, Canon-McMillan, 10-1

Quarterfinals

Ascencio/Lusk d. Descalzi/McGill, 10-3; Estatico/Langbein d. Gibbons/Vakil, 10-4; Wilke/Wilke d. Veydt/Sharma, 10-2; Chui/Patel d. Itsu/Bahl, 10-1

Semifinals

Ascencio/Lusk d. Estatico/Langbein, 7-5, 6-4; Wilke/Wilke d. Chui/Patel, 7-5, 6-1

Class AA

Section 1

At Norwin

First round

Ryan Smoley/Josh Smoley, West Mifflin, d. Kevin Burkhardt/Cam Caretti, Greensburg Salem, 10-5; Luke Georgulis/Roman Ricuitti, Thomas Jefferson, d. Joshua Cuss/Clayton Rosensteel, Ringgold, 10-6; Ben Ritenour/Matt Metrosky, Greensburg C.C., d. John Menefee/Ryan Borkowski, Mt. Pleasant, 10-2; Dylan Weiss/Alex Duing, South Park, d. Bryan Nguyen/Andrew Noll, Ringgold, 10-1; Tony Sparta/Chris Pham, Thomas Jefferson, d. Austin Gougler/Nate Kail, West Mifflin, 10-1; Bryce Clemence/Adam Nichols, Greensburg Salem, d. Daniel McMasterMike Mulloney, Greensburg C.C., 11-10 (5)

Bye: Joe Toth/Ethan Bowden, South Park; Nick Yurechko/Tyler Salvatore, Mt. Pleasant

Quarterfinals

Toth/Bowden d. Smoley/Smoley, 10-1; Ritenour/Metrosky d. Georgulis/Ricuitti, 10-1; Weiss/Duing d. Sparta/Pham, 10-4; Yurechko/Salvatore d. Clemence/Nichols, 10-0

Semifinals

Toth/Bowden d. Ritenour/Metrosky, 6-0, 6-1; Weiss/Duing d. Yurechko/Salvatore, 5-7, 6-2, 6-3

Section 2

At Blackhawk

Preliminary round

Ethan Geist/Ethan Hughes, Riverside, d. Jon Zippel/Julian Knight, Beaver Falls, 10-1;

First round

Ryan Hardek/Christian Kosinski, Central Valley, d. Geist/Hughes, 10-1; Matt Kowalsky/Xander Dowlin, Ambridge, d. Mark Hewitt/Dakota Flatley, Beaver Falls, 10-1; Evan Dean/Steven Schaville, Neshannock, d. Grady Johnson/Mason McCarty Cogis, Beaver, 10-4; Pat Clark/Max Solich, Mars, d. Luke Hagberg/Brent Mennell, Blackhawk, 10-5; Andrew Cavett/Jeff Allison, Beaver, d. Logan Clark/Daniel Rogers, Ellwood City, 10-1; Payne Hoover/Avery Wolf, Riverside, d. Ben Logan/Dan Rodenbeck, Blackhawk, 11-9; Ryan Kerr/Andrew Yankello, Central Valley, d. Max Kuffer/Devin Lust, Ellwood City, 10-4; Adam Bechtold/Tim Jayamahon, Mars, d. Nick Perza/Evan Waschak, Ambridge, 10-1

Quarterfinals

Hardek/Kosinski d. Kowalsky/Dowlin, 10-1; Dean/Schaville d. Clark/Solich, 10-5; Cavett/Allison d. Hoover/Wolf, 10-3; Kerr/Yankello d. Bechtold/Jayamahon, 10-5

Semifinals

Hardek/Kosinski d. Dean/Schaville, 6-1, 4-6, 6-3; Cavett/Allison d. Kerr/Yankello, 6-0, 6-1

Section 3

At Valley

First round

Gabe Norris/Richard Ratliff, Highlands, d. Niko Ferra/Aiden Malits, Burrell, 10-0; Dale Hyland/Anabel Stickney, St. Joseph, d. Holden Swink/Kyle Varga, Springdale, 10-6; Dario Wolfe/Thomas Albert, Valley, d. John Mack/Jake Santora, Knoch, 10-2; Ethen Oh/Adam Rothenberg, Hampton, d. Jaren Thimons/Justin Kontul, North Catholic, 10-7; Brody Golla/Alex Garvey, North Catholic, d. Josh Lindsay/Daniel Ray, 10-3; Ethan Shearer/Tim Hauge, Indiana, d. Justin Rothenberg/Hayden List, Hampton, 10-6; Greg Wygonik/Sam Norris, Highlands, d. David Frederick/Cameron Wagner, Burrell, 10-2; Nicholas Bussard/Dylan Gentile, Valley, d. Josh Lindsay/Daniel Ray, Indiana, 10-1

Quarterfinals

Norris/Ratliff d. Hyland Stickney, 10-0; Albert/Wolfe d. Oh/Rothenberg, 10-2; Golla/Garvey d. Shearer/Hauge, 11-9; Bussard/Gentile d. Wygonik/Norris, 10-3

Semifinals

Wolfe/Albert d. Ratliff/Norris, 6-4, 6-3; Golla/Garvey d. Bussard/Gentille, 1-6, 6-4, 6-3

Section 4

At Quaker Valley

First round

Quinn Phillipi/Sam Groesch, Keystone Oaks, d. Emily Lupinacci/Maggie Wilson, Seton LaSalle, 10-0; Lukas Prepelka/Andrew Engleka, Carlynton, d. Braden Baxendell/Aiden Reams, McGuffey, 10-4; Quinn Kenny/Hayden Kenny, Keystone Oaks, d. Faith Whitley/Kieran Gorman, McGuffey, 10-0; Adam Engleka/Dom Beglinger, Carlynton, d. Nate Witkiwsky/Jacob Plants, McGuffey, 10-7

Bye: Will Sirianni/Thomas Pangburn, Quaker Valley; Sam Siktar/Felix Bhattacharya, Winchester Thurston; Oscar Nigam/Allen Gao, Winchester Thurston; Michael Lipton/Henry Veeck, Quaker Valley

Quarterfinals

Sirianni/Pangburn d. Phillipi/Groesch, 10-0; Prepelka/Engleka d. Siktar/Bhattacharya, 11-9; Nigam/Gao d. Kenny/Kenny, 10-6; Lipton/Veeck d. Engleka/Beglinger, 10-2

Semifinals

Sirianni/Pangburn d. Prepelka/Engleka, 6-0, 6-0; Lipton/Veeck d. Nigam/Gao, 6-4, 6-4

*Top four finishers advance to WPIAL tournament.

WPIAL

Class 2A

Section 3

Highlands 3, Burrell 2

Track and field

Boys

Tuesday’s results

Class AAA

Section 2

Connellsville 106, Ringgold 40

Section 7

South Fayette 77, Moon 73

West Allegheny 107, Montour 29

Section 8

Beaver 79, Blackhawk 71

Class AA

Section 7

Burrell 90, Derry 55

Ligoner Valley 85, Apollo-Ridge 64

Girls

Tuesday’s results

Class AAA

Section 7

South Fayette 92, Moon 58

West Allegheny 104, Montour 46

Section 8

Beaver 86.5, Blackhawk 63.5

Class AA

Section 7

Burrell 80, Derry 70

Ligonier Valley 93, Apollo-Ridge 52

Volleyball

Tuesday’s results

WPIAL

Class 3A

Section 1

Bethel Park at Baldwin (n)

Upper St. Clair 3, Moon 0

Section 2

North Allegheny 3, Pine-Richland 0

Seneca Valley at Butler (n)

Shaler 3, North Hills 0

Section 3

Central Catholic at Penn Hills (n)

Latrobe at Hempfield (n)

Penn-Trafford 3, Norwin 0

Class 2A

Section 1

Ambridge 3, Beaver County Christian 1

Hopewell 3, OLSH 2

North Catholic 3, Montour 0

Section 2

Gateway at Plum (n)

Section 3

Bishop Canevin 3, Steel Valley 0

Seton LaSalle 3, Keystone Oaks 0

Trinity 3, Thomas Jefferson 1

Nonsection

Derry at Fox Chapel (n)

Wednesday’s schedule

WPIAL

Class 3A

Section 1

Peters Township at Canon-McMillan, 7:30 p.m.

Class 2A

Section 2

Deer Lakes at Mars, 7:15 p.m.

Nonsection

Moon at Keystone Oaks, 5 p.m.

All schedules are subject to change. To report scores or schedule changes, email ptrsports@triblive.com.

Visit TribHSSN.triblive.com/scores for results, stats, standings and box scores from around Western Pa.