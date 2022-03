High school scores, schedules for March 19, 2022

Saturday, March 19, 2022 | 9:34 PM

High schools

Basketball

Boys

PIAA playoffs

Class 6A

Semifinals

Saturday’s results

Archbishop Wood 56, Fox Chapel 54

Roman Catholic 53, Lower Merion 41

Finals

March 26 schedule

At Hershey’s Giant Center

Roman Catholic (23-4) vs. Archbishop Wood (21-7), 7:30 p.m.

Class 5A

Semifinals

Saturday’s result

Imhotep Charter 66, Chester 41

Finals

Friday’s schedule

At Hershey’s Giant Center

New Castle (27-2) vs. Imhotep Charter (27-4), 7:30 p.m.

Class 4A

Finals

Thursday’s schedule

At Hershey’s Giant Center

Neumann-Goretti (22-4) vs. Quaker Valley (27-0), 7:30 p.m.

Class 3A

Semifinals

Saturday’s results

Aliquippa 57, South Allegheny 55

Devon Prep 73, Holy Redeemer 72 (OT)

Finals

March 26 schedule

At Hershey’s Giant Center

Devon Prep (18-7) vs. Aliquippa (21-8), 2:30 p.m.

Class 2A

Semifinals

Saturday’s results

Constitution 67, Old Forge 40

OLSH 78, Kennedy Catholic 68 (OT)

Finals

Friday’s schedule

At Hershey’s Giant Center

Constitution (22-8) vs. OLSH (27-0), 2:30 p.m.

Class A

Finals

Thursday’s schedule

At Hershey’s Giant Center

St. John Neumann (26-3) vs. Bishop Canevin (24-4), 2:30 p.m.

Girls

PIAA playoffs

Class 6A

Finals

March 26 schedule

At Hershey’s Giant Center

Plymouth Whitemarsh (30-0) vs. Mt. Lebanon (27-1), 5 p.m.

Class 5A

Semifinals

Saturday’s results

Cardinal O’Hara 50, Mechanicsburg 18

Chartiers Valley 59, McKeesport 50

Finals

Friday’s schedule

At Hershey’s Giant Center

Cardinal O’Hara (15-15) vs. Chartiers Valley (28-2), 5 p.m.

Class 4A

Semifinals

Saturday’s results

Archbishop Wood 57, Jim Thorpe 44

Lansdale Catholic 56, Villa Maria 50

Finals

Thursday’s schedule

At Hershey’s Giant Center

Archbishop Wood (24-5) vs. Lansdale Catholic (27-5), 5 p.m.

Class 3A

Finals

March 26 schedule

At Hershey’s Giant Center

Neumann Goretti (16-9) vs. Freedom (22-5), noon

Class 2A

Finals

Friday’s schedule

At Hershey’s Giant Center

Southern Columbia (29-1) vs. Neshannock (28-2), noon

Class A

Semifinals

Saturday’s results

Kennedy Catholic 51, Portage 45

Northumberland Christian 62, Williamsburg 54

Finals

Thursday’s schedule

At Hershey’s Giant Center

Northumberland Christian (23-3) vs. Kennedy Catholic (25-2), noon

Bowling

Boys

Saturday’s results

Pennsylvania team tournament

Quarterfinals

Spring Grove 2, Landisville Hempfield 1

Semifinals

Spring Grove 2, Greensburg Salem 1

Championship

Central York 2, Spring Grove 1

Girls

Saturday’s results

Pennsylvania team tournament

Quarterfinals

Neshaminy 2, Norwin 0

Semifinals

Neshaminy 2, Penn Manor 0

Championship

Neshaminy 2, Shikellamy 0

Hockey

PIHL Penguins Cup playoffs

Class 3A

Finals

Monday’s schedule

At UPMC Lemieux Sports Complex

Seneca Valley vs. Peters Township, 6:30 p.m.

Class 2A

Finals

Tuesday’s schedule

At UPMC Lemieux Sports Complex

Thomas Jefferson vs. Franklin Regional, 6:30 p.m.

Class A

Finals

Monday’s schedule

At UPMC Lemieux Sports Complex

Norwin vs. McDowell, 8:45 p.m.

Division II

Finals

Tuesday’s schedule

At UPMC Lemieux Sports Complex

Bishop Canevin vs. Neshannock, 8:45 p.m.

Swimming

Boys

PIAA championships

At Bucknell University

Saturday’s results

Class 2A

Finals

100 freestyle: 1. Preston Kessler, Indiana, 44.96; 2. Jacob Wade, Susquehannock, 46.03; 3. Maddoc Watkins, Dallas, 46.78; 4. Noah Powers, Blue Mountain, 46.80; 5. Nathan Thayer, Scranton Prep, 46.82; 6. Will Cross, Springfield Township, 46.99; 7. Alexander Roth, Riverside, 47.10; 8. Mark Cattron, Sharon, 47.87

Other WPIAL finishers: 13. Ryan Turner, Riverside, 47.85; 14. Julian Lapietra, North Catholic, 47.93; 15. David Mutter, Mt. Pleasant, 48.61

500 freestyle: 1. Matthew Purcell, Northgate, 4:35.14; 2. Woobie Kupsky, MMI, 4:36.28; 3. RJ Farina, Notre Dame Green Pond, 4:38.79; 4. Leif Hoffman, Clearfield, 4:41.51; 5. Alex Seman, Harrisburg Academy, 4:44.00; 6. Tommy Doran, Dallas, 4:44.75; 7t. Henry Phillips, Pope John Paul II, 4:47.46; 7t. Conan Young, Titusville, 4:47.46

Other WPIAL finishers: 9. Soren Cooper, Shady Side Academy, 4:43.62; 10. Zachary Schuster, Northgate, 4:45.03; 12. Alex Bauer, Indiana, 4:46.65; 13. Sam Wygonik, St. Joseph, 4:49.79; 14. Kole Friel, Laurel Highlands, 4:50.38

100 backstroke: 1. Jo Roth, Riverside, 48.44*; 2. Mitchell Bradford, Cathedral Prep, 50.11; 3. Ethan Shonk, Donegal, 51.18; 4. Ben Sheets, Hampton, 51.77; 5. Jackson Kress, North Catholic, 52.37; 6. Bennett Grothusen, Springfield Township, 52.77; 7. Aidan Levis, Cathedral Prep, 52.83; 8. Nick Ritter, Moravian Academy, 53.09

Other WPIAL finishers: 9. Nick Reda, Belle Vernon, 53.94; 11. Luke Lamb, North Catholic, 54.30; 13. Ian Hamilton, Laurel Highlands, 54.51; 16. Aidan Ochoa, Highlands, 55.28

100 breaststroke: 1. Matthew Raudabaugh, Big Spring, 55.77; 2. Joseph Gardner, Mt. Pleasant, 56.47; 3. Henry Miller, Southmoreland, 56.96; 4. Sam Schohn, Plum, 58.27; 5. Sean Wittmer, Mifflinburg, 58.68; 6. Zhantore Akylbekov, Wyoming Seminary, 58.87; 7. Francesco D’Avella, Notre Dame Green Pond, 59.22; 8. Cael Long, Westmont Hilltop, 59.76

400 freestyle relay: 1. Riverside (Jo Roth, Sam Kline, Ryan Turner, Alexander Roth), 3:09.95; 2. Springfield Township, 3:11.33; 3. North Catholic, 3:12.63; 4. Cathedral Prep, 3:13.76; 5. Mt. Pleasant, 3:16.94; 6. Laurel Highlands, 3:18.93; 7. Northgate, 3:19.32; DQ. Hampton

Other WPIAL finishers: 14. Indiana, 3:23.60

Team standings: 1. Cathedral Prep, 196; 2. Riverside, 148; 3. North Catholic, 122; 4. Springfield Township, 117; 5. Northgate, 107; 6. Hampton, 97.5; 7. Mt. Pleasant, 97

Other WPIAL finishers: 9. Indiana, 71; 15. Laurel Highlands, 62

Girls

PIAA championships

At Bucknell University

Saturday’s results

Class 2A

Finals

Diving: 1. Alexandra Pastris, Marple Newtown, 431.65; 2. Maggie Foley, North Catholic, 420.55; 3. Katie Madigan, Warren, 393.65; 4. Anna Petke, Bethlehem Catholic, 379.50; 5. Alexa Fegley, Moravian Academy, 374.85; 6. Ruby Ollife, Quaker Valley, 354.40; 7. McKenna Porter, Susquehannock, 347.70; 8. Regan Rand, Harbor Creek, 346.45

Other WPIAL finishers: 11. Addison Arndt, Thomas Jefferson, 330.50; 13. Lilia Mackenzie, Northgate, 299.75; 14. Brooke Mihalik, Ringgold, 284.55

100 freestyle: 1. Lily King, Mt. Pleasant, 49.78; 2. Elise Nardozzi, Northgate, 50.43; 3. Katie Beyer, Warren, 51.49; 4. Megan Ehrnfeldt, Schuylkill Valley, 51.75; 5. Jillian Strine, Boiling Springs, 51.15; 6. Emily Connors, Quaker Valley, 52.22; 7. Hannah Brainard, Gettysburg, 52.46; 8. Hannah Madgeburg, Blue Mountain, 52.90

500 freestyle: 1. Kimberly Shannon, Lewisburg, 4:51.98; 2. Ryleigh Collins, Wyoming Seminary, 4:52.89; 3. Maeve Kelley, Shady Side Academy, 5:00.06; 4. Mary Carl, Oley Valley, 5:01.09; 5. Mary Kate Kupsky, MMI, 5:09.92; 6. Megan Smith, Nazareth Academy, 5:11.85; 7. Hailey Yurkovich, Elizabeth Forward, 5:14.16; 8. Katherine Sarnes, Blue Mountain, 5:15.39

Other WPIAL finishers: 10. Emma Wise, Blackhawk, 5:17.65

100 backstroke: 1. Leah Shackley, Bedford, 52.42*; 2. Ella Menear, Mapletown, 53.37; 3. Megan Maholic, Villa Maria Academy, 53.99; 4. Kiaha McCool, Bellefonte, 56.48; 5. Katie Buehler, Boiling Springs, 56.71; 6. Kiersten O’Connor, Mt. Pleasant, 58.12; 7. Sam Kil, East Pennsboro, 58.49; 8. Maria Costa, Villa Maria Academy, 59.65

Other WPIAL finishers: 9. SaraJo Gardner, Mt. Pleasant, 59.26; 12. Elizabeth Thomas, Laurel Highlands, 59.63

100 breaststroke: 1. Kari Powell, Trinity, 1:02.65; 2. Peyton Scott, Indiana, 1:03.48; 3. Brenna Ross, Danville, 1:03.73; 4. Sue Bin Park, Lower Moreland, 1:04.14; 5. Lexi Schrecongost, Freeport, 1:05.16; 6. Giona Lavorini, Knoch, 1:05.21; 7. Alyssa Kelly, Wyoming Seminary, 1:05.68; 8. Ella Ciez, Laurel Highlands, 1:05.75

Other WPIAL finishers: 15. Anastasia Georgagis, California, 1:09.79

400 freestyle relay: 1. Mt. Pleasant (Reegan Brown, Trinity Graft, SaraJo Gardner, Lily King), 3:30.64; 2. Schuylkill Valley, 3:33.48; 3. Northgate, 3:35.44; 4. Boiling Springs, 3:35.90; 5. East Pennsboro, 3:35.95; 6. Blue Mountain, 3:38.02; 7. Danville, 3:38.77; 8. Wyoming Seminary, 3:39.10

Other WPIAL finishers: 10. Quaker Valley, 3:39.50; 11. Blackhawk, 3:43.36

Team standings: 1. Schuylkill Valley, 177; 2. Mt. Pleasant, 169; 3. Villa Maria Academy, 133.50; 4. East Pennsboro, 122; 5. Boiling Springs, 120; 6. Dallas, 108.50; 7. Wyoming Seminary, 107; 8. Blue Mountain, 88.50

Other WPIAL finishers: 9. Northgate, 82; 10. Quaker Valley, 81; 11. Freeport, 73; 16. Blackhawk, 41

Friday’s results

200 medley relay: 1. Villa Maria Academy (Megan Maholic, Kyan Snider-Mills, Maria Costa, Haley Palmer), 1:46.65; 2. Mt. Pleasant, 1:46.89; 3. Schuylkill Valley, 1:48.26; 4. East Pennsboro, 1:48.36; 5. Wyoming Semiary, 1:49.32; 6. Freeport, 1:49.67; 7. Dallas, 1:49.87; 8. Scranton Prep, 1:51.10

Other WPIAL finishers: 10. Blackhawk, 1:52.30; 15. Quaker Valley, 1:54.06; 16. Laurel Highlands, 1:55.98

200 freestyle: 1. Elise Nardozzi, Northgate, 1:49.09; 2. Katie Beyer, Warren, 1:50.91; 3. Maeve Kelley, Shady Side Academy, 1:52.71; 4. Kiaha McCool, Bellefonte, 1:53.98; 5. Mary Carl, Oley Valley, 1:55.00; 6. Hannah Brainard, Gettysburg, 1:55.12; 7. Alyssa Kelly, Wyoming Seminary, 1:55.84; 8. Brynn Romberger, Gwynedd Mercy, 1:56.01

Other WPIAL finishers: 10. Hailey Yurkovich, Elizabeth Forward, 1:57.34

200 IM: 1. Ella Menear, Mapletown, 2:00.50; 2. Kimberly Shannon, Lewisburg, 2:01.20; 3. Sara Turner, East Pennsboro, 2:07.25; 4. Lydia Gonzales, Dallas, 2:07.84; 5. Kari Powell, 2:08.31; 6. Ella Ciez, Laurel Highlands, 2:09.43; 7. Katie Buehler, Boiling Springs, 2:10.64; 8. Kiera Schrecongost, Freeport, 2:11.01

Other WPIAL finishers: 9. Peyton Scott, Indiana, 2:08.83; 10. Giona Lavorini, Knoch, 2:10.05

50 freestyle: 1. Lily King, Mt. Pleasant, 22.66*; 2. Katie Jackovic, South Park, 23.50; 3. Brenna Ross, Danville, 23.73; 4. Jillian Strine, Boiling Springs, 23.99; 5t. Katie Reott, Moniteau, 24.17; 5t. Nicole Iriza, Scranton Prep, 24.17; 7t. Haley Palmer, Villa Maria Academy, 24.49; 7t. Annascott McKeaney, Delco Christian, 24.49

Other WPIAL finishers: 9. Anna Neiss, Northgate, 24.45

100 butterfly: 1. Leah Shackley, Bedford, 53.98; 2. Megan Ehrnfeldt, Schuylkill Valley, 55.28; 3. Ryleigh Collins, Wyoming Seminary, 55.47; 4. Megan Maholic, Villa Maria Academy, 55.89; 5. Isabella Kil, East Pennsboro, 56.12; 6. Katie Jackovic, South Park, 56.36; 7. Kira Schrecongost, Freeport, 57.01; 8. Emily Connors, Quaker Valley, 57.16

Other WPIAL finishers: 12. Reegan Brown, Mt. Pleasant, 58.46

200 freestyle relay: 1. Schuylkill Valley (Emily Gao, Katie Eisenhofer, Annie Gao, Megan Ehrnfeldt), 1:37.32; 2. Blue Mountain, 1:38.23; 3. Dallas, 1:38.59; 4. Boiling Springs, 1:38.69; 5. Mt. Pleasant, 1:39.60; 6. Quaker Valley, 1:40.73; 7. Scranton Prep, 1:40.74; 8. Valley View, 1:41.67

Other WPIAL finishers: 12. Freeport, 1:42.41; 13. Blackhawk, 1:42.87; 14. Shady Side Academy, 1:43.24; 15. Derry, 1:44.38

*State record

