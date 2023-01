High school scores, summaries and schedules for Jan. 28, 2023

Saturday, January 28, 2023

High schools

WPIAL

Basketball

Boys

Saturday’s results

PBC Hall of Fame Classic

At Montour

Montour 50, Canon-McMillan 41

Central Catholic 50, Moon 46

Hopewell vs. Sto-Rox, ppd.

Our Lady of the Sacred Heart 60, Carlynton 57

Penn Hills 46, South Fayette 40

Seton LaSalle 60, Central Valley 53 (OT)

Shady Side Academy 46, Bishop Canevin 43

Brashear 68, Thomas Jefferson 58

Shootout at Seton Hill

Belle Vernon 66, Franklin Regional 52

Geibel vs. Greensburg Central Catholic, ppd.

Nonsection

Burgettstown 66, Sewickley Academy 53

Seneca Valley 70, Union 45

SWCAC

Cheswick Christian Academy 60, Harvest Baptist Academy 52

Sunday’s schedule

PBC Hall of Fame Classic

At Montour

Baldwin vs. Mars, 12:30 p.m.

Lincoln Park vs. Chartiers Valley, 2 p.m.

Uniontown vs. Aliquippa, 3:30 p.m.

Pine-Richland vs. Northgate, 5 p.m.

Belle Vernon vs. North Hills, 6:30 p.m.

Shootout at Seton Hill

Latrobe vs. Norwin, 7 p.m.

Jeannette vs. Greensburg Salem, 7:30 p.m.

Girls

Saturday’s results

Joey Fabus Memorial Classic

At Bethel Park

Norwin 68, Bethel Park 45

Upper St. Clair 67, Highlands 43

PBC Hall of Fame Classic

At Montour

Moon 41, Our Lady of the Sacred Heart 37

Nonsection

Ellwood City 47, Portersville Christian 20

Mapletown 39, Propel Montour 32

Moniteau 52, Sewickley Academy 50

Sunday’s schedule

Shootout at Seton Hill

Franklin Regional vs. Greensburg Salem, 1:30 p.m.

Indiana vs. Trinity, 3 p.m.

McKeesport vs. Greensburg Central Catholic, 4:30 p.m.

Competitive spirit

Saturday’s results

PIAA state championship

Finals

3A Small varsity

1. Garnet Valley, 94.5667; 2. South Fayette, 94.3667; 3. Cumberland Valley, 91.7667; 4. Dallastown, 91.6333; 5. Thomas Jefferson, 90.4667.

3A Large varsity

1. Hempfield, 92.5; 2. St. Huberts, 91.7667; 3. Haverford, 89.7; 4. Baldwin, 89.0333; 5. North Allegheny, 83.85.

2A Small varsity

1. Bishop McCort, 94.2667; 2. Richland, 86.6333; 3. Pope John Paul II, 85.8167; 4. Moniteau, 83.5; 5. Hampton, 81.5.

2A Large varsity

1. Neshannock, 84.4667; 2. Hickory, 81.1333; 3. Archbishop Wood, 77.9667; 4. Warren, 77; 5. Karns City, 75.9667.

Coed varsity

1. Butler, 87.5333; 2. McDowell, 84.5; 3. Pennsbury, 81.4667; 4. New Oxford, 79.6; 5. State College, 78.2667.

Swimming and diving

Saturday’s results

Beaver Bobcats Diving Invitational

Boys

1. Isaiah Clerkley, Seneca Valley, 448.00; 2. Jeremiah Laslavic, Seneca Valley, 418.05; 3. Jackson Hagler, Fox Chapel, 399.20; 4. Brecken Finkbeiner, Beaver Falls, 372.75; 5. Sam Hersick, Seneca Valley, 369.45; 6. Grant Newell, South Park, 301.60.

Girls

1. Hannah Polosky, Latrobe, 500.00; 2. Lola Malarky, North Allegheny, 460.80; 3. Ruby Olliffe, Quaker Valley, 437.55; 4. Margaret Foley, 418.85; 5. Kaitlyn Blackmer, Quaker Valley, 405.65; 6. Chloe Petersen, Seneca Valley, 386.45.

WCCA Swimming Championships

At Derry

Boys

200 medley relay: 1. Franklin Regional (Holden Thomas, Aiden Bunker, Benjamin Holm, Jason Tosh), 1:35.97. 2. Mt. Pleasant 1:36.00. 3. Hempfield 1:38.14. 4. Penn-Trafford 1:41.77. 5. Latrobe 1:42.25. 6. Norwin 1:44.13.

200 freestyle: 1. Parker Sterlitz, Kiski Area, 1:43.48. 2. Levi Hansen, Kiski Area 1:44.63. 3. Benjamin Holm, Franklin Regional 1:46.27. 4. Nick Reda, Belle Vernon 1:50.00. 5. Patrick Cratty, Latrobe 1:50.51. 6. Matthew Knedeisen, Hempfield 1:51.55

200 IM: 1. Aiden Bunker, Franklin Regional, 1:54.48. 2. Joseph Gardner, Mt. Pleasant 1:54.50. 3. Henry Miller, Southmoreland 1:54.88. 4. Justin Tucker, Kiski Area 1:59.46. 5. Liam Randolph, Hempfield 2:04.29. 6. Riley Yute, Kiski Area 2:05.26.

50 freestyle: 1. Dominic Falcon, Hempfield, 21.42. 2. Nicholas Cormas, Norwin 22.10. 3. Brock Maloney, Hempfield 22.50. 4. Conner Alexander, Penn-Trafford 22.59. 5. Charlie Thomson, Latrobe 22.76. 6. Jason Tosh, Franklin Regional 22.82

100 butterfly: 1. David Mutter, Mt. Pleasant, 50.42. 2. Henry Miller, Southmoreland 50.64. 3. Levi Hansen, Kiski Area 51.41. 4. Banjamin Holm, Franklin Regional 53.49. 5. Connor Lydon, Norwin 56.92. 6. Charlie Cratty, Latrobe 57.22.

100 freestyle: 1. Patton Graziano, Penn-Trafford, 47.72. 2. Dominic Falcon, Hempfield 48.20. 3. Nicholas Cormas, Norwin 48.49. 4. Holden Thomas, Franklin Regional 48.96. 5. Brock Maloney, Hempfield 49.89. 6. Patrick Cratty, Latrobe 50.25

500 freestyle: 1. Parker Sterlitz, Kiski Area, 4:39.34. 2. David Mutter, Mt. Pleasant 4:46.20. 3. Landon Seman, Kiski Area 4:56.08. 4. Eric Lingg, Franklin Regional 5:02.16. 5. Noah Mulac, Norwin 5:07.57. 6. David Matovick, Burrell 5:08.92

200 freestyle relay: 1. Kiski Area (Riley Yute, Justin Tucker, Parker Sterlitz, Levi Hansen) 1:29.23 40. 2. Penn-Trafford 1:31.11. 3. Norwin 1:33.03. 4. Mt. Pleasant 1:34.57. 5. Hempfield 1:35.21. 6. Latrobe 1:42.65

100 backstroke: 1. Holden Thomas, Franklin Regional, 49.81. 2. Patton Graziano, Penn-Trafford 50.83. 3. Conner Alexander, Penn-Trafford 53.44. 4. Nick Reda, Belle Vernon 53.53. 5. Glenn Fowkes, Kiski Area 55.07. 6. Logan Snively, Mt. Pleasant 55.64

100 breaststroke: 1. Joseph Gardner, Mt. Pleasant, 56.87. 2. Aiden Bunker, Franklin Regional 59.11. 3. Liam Randolph, Hempfield 1:00.81. 4. Justin Tucker, Kiski Area 1:01.92. 5. Nathaniel Harden, Hempfield 1:01.94. 6. Chris Heese, Latrobe 1:02.89

400 freestyle relay: 1. Kiski Area (Justin Tucker, Landon Seman, Parker Sterlitz, Levi Hansen), 3:14.46. 2. Hempfield 3:16.70. 3. Mt. Pleasant 3:18.56. 4. Latrobe 3:20.13. 5. Franklin Regional 3:29.40. 6. Penn-Trafford 3:34.36

Team results: 1. Franklin Regional 298 2. Kiski Area 285, 3. Hempfield 273, 4. Penn-Trafford 241, 5. Mt Pleasant 230, 6.Latrobe 210, 7. Norwin 187, 8. Belle Vernon 127, 9. Greensburg Salem 95, 10. Derry 65, 11. Kiski School 39, 12. Burrell 36, 13. Southmoreland 34, 14. Ligonier Valley 27

Girls

200 medley relay: 1. Mt. Pleasant (Kiersten O’Connor, SarahJo Gardner, McKenna Mizikar, Lily King), 1:45.42. 2. Franklin Regional, 1:45.42. 3. Kiski Area 1:53.00. 4. Norwin 1:53.52. 5. Latrobe 1:55.45. 6. Belle Vernon 1:59.62.

200 freestyle: 1. Lily King, Mt. Pleasant 1:49.76. 2. Destini Homan, Latrobe 2:00.53.. 3. Amanda McFaden, Franklin Regional 2:00.91. 4. Abigail King, Kiski Area 2:01.06. 5. Addi Busch, Hempfield 2:02.75. 6. Chloe Black, Norwin 2:03.96.

200 IM: 1. Anna Little, Norwin, 2:13.36. 2. Reegan Brown, Mt. Pleasant 2:15.45. 3. Magdalena Hull, Franklin Regional 2:15.75. 4. Paityn Blakley, Franklin Regional 2:18.47. 5. Paige Kunkle, Kiski Area 2:19.31. 6. Maggie Elder, Latrobe 2:21.45.

50 freestyle: 1. Kiersten O’Connor, Mt. Pleasant, 24.14. 2. Lauren Bell, Latrobe 24.28. 3. Trinity Graft, Mt. Pleasant 25.40. 4. Laela Whetstone, Penn-Trafford 25.51. 5. Allison Arendas, Norwin 25.63. 6. Natalie Eiben, Franklin Regional 25.89

100 butterfly: 1. Lauren Bell, Latrobe, 57.77. 2. Hannah Uhrinek, Hempfield 59.35. 3. Natalie Eiben, Franklin Regional 1:00.17. 4. Reegan Brown, Mt. Pleasant 1:00.40. 5. Amara Sterlitz, Kiski Area 1:00.60. 6. McKenna Mizikar, Mt. Pleasant 1:00.67.

100 freestyle: 1. Lily King, Mt. Pleasant, 49.63. 2. Camryn Watters, Hempfield 54.99. 3. Trinity Graft, Mt. Pleasant 55.15. 4. Magdalena Hull, Franklin Regional 55.76. 5. Laela Whetstone, Penn-Trafford 56.40. 5. Allison Arendas, Norwin 56.40

500 freestyle: 1. Eliza Miller, Kiski Area, 5:05.31. 2. Amara Sterlitz, Kiski Area 5:22.70. 3. Amanda McFaden, Franklin Regional 5:24.31. 4. Kiersten O’Connor, Mt. Pleasant 5:24.67. 5. Addi Busch, Hempfield 5:26.88. 6. Kate Wolford, Latrobe 5:31.75

200 freestyle relay: 1. Mt. Pleasant (Reegan Brown, Trinity Graft, SaraJo Gardner, Kiersten O’Connor), 1:39.78. 2. Latrobe 1:42.46. 3. Franklin Regional 1:42.90. 4. Hempfield 1:44.07. 5. Derry 1:44.70. 6. Ligonier Valley 1:49.41

100 backstroke: 1. Camryn Watters, Hempfield, 57.74. 2. SaraJo Gardner, Mt. Pleasant 58.80. 3. Allyson Hilty, Franklin Regional 1:01.14. 4. Chloe Black, Norwin 1:01.18. 5. Paige Kunkle, Kiski Area 1:01.77. 6. Dannika Mucino, Latrobe 1:03.61

100 breaststroke: 1. Eliza Miller, Kiski Area, 1:05.29. 2. Anna Little, Norwin 1:07.00. 3. Paityn Blakley, Franklin Regional 1:07.38. 4. Maggie Elder, Latrobe 1:08.07. 5. Abigail King, Kiski Area 1:08.17. 6. SaraJo Gardner, Mt. Pleasant 1:08.93

400 freestyle relay: 1. Mt. Pleasant (Reegan Brown, McKenna Mizikar, Trinity Graft, Lily King), 3:34.82. 2. Latrobe 3:39.92. 3. Kiski Area 3:44.72. 4. Hempfield 3:48.26. 5. Norwin 3:49.29. 6. Franklin Regional 3:50.27

Team results: 1. Mt Pleasant 362, 2. Latrobe 304, 3. Franklin Regional 299, 4 Hempfield 230, 5. Kiski Area 228, 6. Norwin 213. 50, 7. Derry 165, 8. Belle Vernon 108, 9. Penn-Trafford 107. 50, 10. Ligonier Valley 89, 11. Greensburg Salem 76 12. Burrell 41

Wrestling

Saturday’s results

Fred Bell tournament

at Grove City

First place

107: Dalton Wenner, Cranberry m.d. Sierra Chiesa, Northwestern, 13-3

114: Logan Sallot, McDowell t.f. Aiden Beimel, St. Mary’s, 18-3 (5:02)

121: Cael Nasdeo, Williamsport p. Sebastian Chiesa, Northwestern, :48

127: Jax Forrest, Bishop McCort m.d. Hunter Gould, Conneaut, 18-8

133: Anthony Ferraro, Pine-Richland d. Sam Herring, Bishop McCort, 9-2

139: Devon Magro, Bishop McCort d. Blake Reihner, Trinity, 5-0

145: Carter Weaver, Williamsport d. Jackson Butler, Bishop McCort, 3-1

152: Artis Simmons, McDowell d. Steffan Lynch, North East, 7-5

160: Grant MacKay, Laurel d. Hunter Hohman, Grove City, 5-1

172: Bodie Morgan, Trinity d. Braedon Welsh, Fort Cherry, 4-2

189: Vaughn Spencer, Pine-Richland p. Nariq Burks, Williamsport, 1:09

215: Brayden Mcfetridge, Cranberry d. Troy Peterson, McDowell, 8-5 SV

285: Ty Banco, Trinity d. Joey Schneck, Pine-Richland, 3-1

Third place

107: Kyle Lantz, Cochranton p. Adika Fiscus, Warren, 1:36

114: Cael Dailey, Franklin d. Jack Darlington, Penns Valley, 8-1

121: Elijah Brosius, Cranberry d. Hudson Hohman, Grove City, 3-2

127: Dom Ferraro, Pine-Richland d. Alex Rueberger, Sharpsville, 7-1

133: Jonathan Bissell, Sharpsville d. Trenton Rodgers, Titusville, 3-0

139: Peter Chacon, Montour d. Dane Wenner, Cranberry, 4-1

145: Gunnar Gage, Cambridge Springs m.d. Jaden Wehler, St. Mary’s, 13-5

152: Mac Miller, Pine-Richland d. Ty Watson, Penns Valley, 10-6

160: Collin Hearn, Conneaut inj. def. Zeke Dubler, Glendale

172: Waylon Wehler, St. Mary’s p. Brock Covell, Titusville, 3:54

189: Chase Tinstman, Laurel p. Nick Fedorchak, Trinity, 2:41

215: Mason Kraer, Trinity p. Braiden Reich, Slippery Rock, 1:49

285: Wilson Spires, General McLane d. Jack Sroka, McDowell, 3-2 (UTB)

Fifth place

107: Collin Nasdeo, Williamsport d. Hunter Chew, Harborcreek, 2-0 (SV)

114: Luke Segraves, Williamsport d. Emmett Wolfe, McGuffey, 9-6

121: Brayden Lisowski, Penns Valley inj. def. Lucas Barr, McGuffey

127: Anthony Olandini, Montour d. Samson Deeb, Dubois, 2-0

133: Brendan Orr, Dubois d. Conner Rezkowski, Cranberry, 9-5

139: Jacoby Thompson, Meadville d. Logan McDonald, Youngsville, 8-3

145: Charles Krepp, Laurel inj. def. Hudson Spires, General McLane

152: Reece Bechakas, Kane m.d. Andrew Wolfanger, St. Mary’s, 10-2

160: Caleb Butterfield, McDowell p. Logan Aughenbaugh, Curwensville, 1:44

172: Cael Nicolella, Trinity d. Jordan Butler, Bishop McCort, 5-2

189: Sam Kighlinger, Harborcreek m.d. Ty Tidball, Meadville, 12-2

215: Kollin Brungart, Penns Valley p. Ryan Dedrick, General McLane, 2:51

285: Coltin Hill, Laurel d. Daniel Williams, Glendale, 1-0

Seventh place

107: Conner Myers, Penns Valley m.d. Sawyer Wolfkiel, Titusville, 15-3

114: Cael Yanek, Moon d. Rocky Kowle, North East, 10-6

121: Clay Kimmy, General McLane d. Cole Bish, Redbank Valley, 6-2

127: Cyrus Hurd, North East inj. def. TJ Allison, Trinity

133: Colten Shunk, Penns Valley d. Brody Beck, Cambridge Springs, 4-0

139: Nik Fegert, Curwensville p. Derek Dube, General McLane, 4:31

145: Gavin Donaldson, Titusville d. Ryder Say, Meadville, 4-2 (SV)

152: Isaiah Pisano, Hopewell inj. def Caullin Summers, Sharpsville

160: Chance Kimmy, General McLane inj. def. Luke Ely, Kane

172: Addison Plants, Kane m.d. Alex Hackwelder, Grove City, 12-1

189: Anthony Salvini, Fort Cherry d. Chase Irwin, Curwensville, 6-3

215: Beau Azzato, Cameron County p. Dante Cruz, Pine-Richland, 4:20

285: Zach Gallagher, Dubois d. Landon Hess, Penns Valley, 4-3

Team results: 1. Trinity 176.5, 2. Pine-Richland 173, 3. McDowell 160.5, 4. Cranberry 159, 5. Williamsport 152.

Thomas Automotive Wrestling Classic

At Bedford

First place

107: Dominic Deputy, Chestnut Ridge t.f. Cam Baker, Burrell, 16-1 5:20

114: Easton Mull, Chestnut Ridge def. Jorden Williams, Chartiers-Houston

121: Brock Holderbaum, Chestnut Ridge p. Evan Davis, Clearfield, 4:51

127: Cooper Hornack, Burrell m.d. Kobi Burkett, Chestnut Ridge, 9-0

133: Kross Cassidy, Bedford d. Hunter Forcellini, Forest Hills, 8-6 sv

139: Jacob Brenneman, Northern Garrett d. Brady Collins, Clearfield, 9-6

145: Trent Hoover, Penn Cambria d. Calan Bollman, Chestnut Ridge, 6-4 tb2

152: Tyler Berish, Beth-Center d. Ryan Celaschi, Frazier, 3-2

160: Andrew Mcmonagle, Huntingdon p. Jackson Angelo, Frazier, 5:10

172: Isaac Lacinski, Burrell d. Jessie Orbin, Chartiers-Houston, 3-1 sv

189: Rune Lawrence, Frazier p. Jacob Scheib, Tri-Valley, 1:47

215: Grant Mathias, Berlin Brothersvalley p. Karter Quick, Central Cambria, 3:44

285: Zane Hagans, Somerset, d. Brock Beach, Northern Bedford, 3-0

Third place

107: Anthony Mucci, Derry m.d. Cash Diehl, Clearfield, 13-0

114: Ty Biesinger, Central (Martinsburg) d. Julian Bertucci, Burrell, 4-1

121: Calio Zanella, Burrell m.d. Carter Wharton, Chestnut Ridge, 8-0

127: Cooper Robinson, Athens d. Tyler Clark, Frazier, 6-4 tb2

133: Mason Weyant, Chestnut Ridge p. Caleb Brenneman, Northern Garrett, 2:49

139: Niko Ferra, Burrell d. Jake Courtney, Athens, 6-3 tb2

145: Jonah Erdely, Frazier def. Tyler Debnar, Beth-Center

152: Hayden Robertson, Greenville d. Sam Albright, Chestnut Ridge, 5-4

160: Tommy Cohenour, Southern Huntingdon m.d. Nico Zanella, Burrell, 12-0

172: Eion Snider, Northern Bedford d. Kory Marsalko, Forest Hills, 9-3

189: Carter Chamberlain, Clearfield d. Rowan Holmes, Somerset, 4-3

215: Kylar Claycomb, Bedford d. Mitchell Hart, Southern Huntingdon, 3-2

285: Gunner Singleton, Huntingdon d. Josh Nittenger, Athens, 8-1

Fifth place

107: Nate Wilhelm, Northern Garrett p. Noah Gilgore, North Schuykill, 3:13

114: Mason Wright, Beth-Center d. Bryndin Chamberlain, Clearfield, 2-0

121: Isaiah Shilcosky, Forest Hills d. Seth Burns, West Greene, 6-2

127: Deshonn Valentine, Somerset d. Colton Ryan, Clearfield, 10-3

133: Tristen Hawkins, Conemaugh Township t.f. Braydon Porter, Greenville, 15-0 2:11

139: Reese Sherwood, Everett p. Rudy Gentile, Greenville, 1:39

145: Dustin Flinn, Forest Hills d. Landon Ulderich, Berlin Brothersvalley, 2-1

160: Mason Papinchak, Forest Hills d. Ricky Halford, North Schuykill, 5-2

172: Bennett Hayne, Greenville d. Alex Crist, Chestnut Ridge, 6-0

189: Jacob Layhue, Beth-Center d. Teage Calvin, Greenville, 5-0

215: Colin Whyte, West Greene m.d. Zach Winck, Everett, 12-3

285: Joey Peterson, Greenville p. Howard Brambley, Everett, 4:20

Seventh place

107: Roman Polcha, Newport p. Mason Alexander, Northeast Bradford, 1:30

114: Kaden Casey, North Schuykill d. Mathew Beitzel, Northern Garrett, 6-3

121: Braden Durst, Berlin Brothersvalley d. Ryan Yocum, Huntingdon, 6-4

127: Thanyal Miller, North Star p. Austin Ravenscroft, Northern Garrett, 1:52

133: Travis Lilly, Newport p. Hunter Troutman, Tri-Valley, 4:08

139: Aaron Ickes PA, Chestnut Ridge p. Jimmy Weikel, North Schuykill, 3:31

145: Logan Baker, Somerset p. Jared Graham, Northern Garrett, 1:39

152: Grant Fisher, Berlin Brothersvalley def. Malachi Clark Everett

160: Colten Huffman, Conemaugh Township p. Chase Stephen, Tri-Valley, 2:36

172: Nathan Barkley, Derry m.d. Ryan Krassnoski, Conemaugh Township, 14-3

189: Cam Martin, Burrell d. Trace Hay, Berlin Brothersvalley, 3-0

215: Nick Presnell, Chestnut Ridge d. Braxton Schwartz, Tri-Valley, 2-0

285: Nick Summerville, Penn Cambria d. Jake Beeman, Northern Garrett, 4-2

Team standings: 1. Chestnut Ridge 239.5, 2. Burrell 200, Clearfield 161.5, 4. Northern Garrett 145, Greenville 129

WPIAL team tournament

Class 3A

Preliminary round

Monday’s schedule

At Kiski Area: Bethel Park (7-3) vs. Fox Chapel (6-6), 6 p.m.; Penn-Trafford (6-8) vs. Kiski Area (8-8), 6 p.m.

First round and quarterfinals

Wednesday’s schedule

Matches at 6 p.m. and 7:15 p.m.

At Waynesburg: Bethel Park/Fox Chapel winner vs. Waynesburg (10-2); North Allegheny (9-4) vs. Plum (9-1)

At Connellsville: West Allegheny (10-1) vs. Pine-Richland (5-2); Franklin Regional (7-1) vs. Connellsville (12-4)

At Butler: Butler (19-1) vs. Peters Township (6-5); Hempfield (6-4) vs. Trinity (6-2)

At Canon-McMillan: Norwin (14-2) vs. Latrobe (6-2); Penn-Trafford/Kiski Area winner vs. Canon-McMillan (10-2)

Semifinals and finals

Feb. 4 schedule

At Peters Township, 10 a.m.

Class 2A

Preliminary round

Monday’s schedule

At Carlynton: Jefferson-Morgan (7-2) vs. Valley (11-5), 6 p.m.; Southmoreland (7-4) vs. Carlynton (7-2), 7:15 p.m.

First round and quarterfinals

Wednesday’s schedule

Matches at 6 p.m. and 7:15 p.m.

At Burgettstown: Carlynton/Southmoreland winner vs. Burgettstown (7-0); Mt. Pleasant (6-5) vs. Montour (5-2)

At Highlands: Frazier (9-6) vs. Hopewell (5-1); Highlands (8-1) vs. Indiana (7-7)

At Burrell: Burrell (8-3) vs. Knoch (8-5); Central Valley (6-1) vs. Laurel (13-4)

At Quaker Valley: McGuffey (10-2) vs. Freedom (5-8); Jefferson-Morgan/Valley winner vs. Quaker Valley (12-4)

Semifinals and finals

Feb. 4 schedule

At Chartiers-Houston, noon

All schedules are subject to change. To report scores or schedule changes, email ptrsports@triblive.com.