High school scores, summaries and schedules for Dec. 11, 2021

By:

Saturday, December 11, 2021 | 11:16 PM

High schools

WPIAL

Basketball

Saturday’s results

Boys

Aquinas Academy Tournament

Aquinas Academy 73, Harvest Baptist 49

Avonworth Tournament

Avonworth 75, Ambridge 39

Shaler 87, Winchester Thurston 60

Baldwin/Peters Township Tournament

Baldwin 68, Albert Gallatin 30

Laurel Highlands 83, Peters Township 58

Brentwood Tournament

Consolation

Beaver 61, Northgate 39

Championship

Brentwood 52, Carrick 48

Brownsville Tournament

Beth-Center 38, West Greene 25

Chartiers-Houston 57, Brownsville 21

Burrell Tournament

Consolation

Derry 52, Homer-Center 23

Championship

Kiski Area 53, Burrell 47

Butler Tournament

Butler 70, Cathedral Prep 35

Knoch 66, Latrobe 52

California Tournament

Burgettstown 34, California 30

Westinghouse vs. Propel Montour, (n)

Canon-McMillan Tournament

Trinity 67, Seneca Valley 63

South Fayette 49, Canon-McMillan 46

Carlynton Tournament

Consolation

Sewickley Academy 44, New Brighton 42

Championship

Carlynton 41, Hopewell 31

Central Catholic Tournament

Central Catholic 46, Bishop Canevin 43

Penn Hills 49, Mt. Lebanon 42

Delaware County Christian Tournament

Consolation

Delaware County Christian 54, Eden Christian 43

Freeport Tournament

Shady Side Academy 69, Freeport 40

Seton LaSalle 74, Springdale 54

Hempfield Tournament

Hempfield 63, Franklin Regional 62

Greensburg Central Catholic 74, Greensburg Salem 25

North Allegheny 56, Penn-Trafford 54

Our Lady of the Sacred Heart 77, Connellsville 33

Highlands Tournament

Consolation

Moon 67, Mt. Pleasant 37

Championship

Deer Lakes 61, Highlands 40

Indiana Tournament

Consolation

Marion Center 60, Purchase Line 38

Championship

Yough 55, Indiana 46

Keystone Oaks Tournament

Keystone Oaks 68, Steel Valley 60

Brashear 59, Waynesburg 30

Laurel Tournament

Laurel 53, Mercer 32

Riverside 45, Wilmington 35

Leechburg Tournament

Consolation

River Valley vs. Nazareth Prep (n)

Championship

Leechburg 67, Apollo-Ridge 49

Mapletown Tournament

Geibel 74, Carmichaels 70

Jefferson-Morgan 64, Mapletown 33

McGuffey Tournament

Consolation

Avella 66, Frazier 48

Championship

Fort Cherry 63, McGuffey 49

Midland Tournament

Blackhawk 52, Beaver Falls 39

Lincoln Park 71, Kennedy Catholic 44

Mohawk Tournament

Mohawk 57, McDonald 54

Union 56,Slippery Rock 39

Mon Valley Invitational

Charleroi 51, Clairton 36

McKeesport 75, Monessen 49

Belle Vernon 58, Thomas Jefferson 44

Ringgold 56, Serra Catholic 51

South Allegheny 53, Elizabeth Forward 29

Neighborhood Academy Tournament

Consolation

Hillcrest Christian vs. Trinity Christian (n)

Championship

Cornell 52, Neighborhood Academy 48

Neshannock Tournament

Neshannock 37, Mercyhurst Prep 32

Neshannock 58, Shenango 42

New Castle Tournament

New Castle 76, Sto-Rox 49

North Hills Tournament

Consolation

Hampton 66, Perry 46

Championship

North Hills 87, Fox Chapel 57

Plum Tournament

Consolation

Ligonier Valley 78, Valley 72

Championship

Plum 46, Riverview 43

Sharon Tournament

Consolation

Meadville 55, Sharon 44

Championship

Mars 70, West Middlesex 20

South Park Tournament

Consolation

Berlin-Brothersvalley 68, South Park 51

Championship

Bethel Park 58, East Allegheny 23

South Side Tournament

Consolation

South Side 62, Freedom 42

Championship

South Side 58, Western Beaver 57

St. Joseph Tournament

Consolation

St. Joseph 65, Propel Braddock Hills 32

Championship

Norwin 55, Obama Academy 41

Upper St. Clair Tournament

Consolation

Gateway 83, Chartiers Valley 65

Championship

Upper St. Clair 68, Pine-Richland 67

West Mifflin Tournament

Consolation

Jeannette vs. Propel Andrew Street (n)

Championship

West Allegheny 79, West Mifflin 56

William Penn Charter Tournament

Abington Friends School 50, Philadelphia Central 49

Penn Charter 60, Allderdice 53

York William Penn Tournament

Williamsport 64, York William Penn 48

Woodland Hills 53, Central Dauphin East 48

Girls

Armstrong Tournament

Consolation

Butler 55, Punxsutawney 35

Championship

Knoch 40, Armstrong 34

Avella Tournament

Consolation

McGuffey 33, Mapletown 29

Championship

Burgettstown 55, Avella 19

Baldwin/Peters Township Tournament

Chartiers Valley 81, Peters Township 58

Baldwin 45, Thomas Jefferson 43

Brentwood Tournament

Consolation

Steel Valley 51, Northgate 16

Championship

West Mifflin at Brentwood (n)

Brownsville Tournament

Bentworth 35, Geibel 18

Chartiers-Houston 41, Uniontown 36

Uniontown 50, Brownsville 32

Burrell Tournament

Consolation

Laurel 47, Burrell 43

Championship

Homer-Center 57, Kiski Area 41

Carlynton Tournament

Consolation

Quaker Valley 49, Carlynton 14

Championship

West Allegheny 45, South Allegheny 26

Deer Lakes Tournament

Avonworth 57, Riverview 11

Seton LaSalle 58, Deer Lakes 39

Delaware County Christian Tournament

Consolation

Eden Christian 59, The Christian Academy 29

Fayette County Tournament

Charleroi 56, Laurel Highlands 36

Clairton 44, Connellsville 30

Franklin Regional 43, Hempfield 39

Freeport Tournament

Fox Chapel 53, Freeport 52

Highlands 45, Plum 34

Greensburg Salem Tournament

Consolation

Mt. Pleasant 58, Ligonier Valley 38

Championship

Greensburg Salem 48, Greensburg Central Catholic 30

Indiana Tournament

Consolation

Indiana 53, Latrobe 50

Jefferson-Morgan Tournament

Carmichaels 44, Beth-Center 36

Frazier 42, Jefferson-Morgan 25

Waynesburg 44, Lincoln Park 39

Keystone Oaks Tournament

Elizabeth Forward 68, Sto-Rox 34

Keystone Oaks 52, Fort Cherry 44

Leechburg Tournament

Consolation

Nazareth Prep 37, Leechburg 27

Championship

West Shamokin vs. River Valley, (n)

McKeesport Tournament

McKeesport 59, Belle Vernon 30

Reynoldsburg (Ohio) 55, Penn-Trafford 30

Midland Tournament

Rochester 54, West Middlesex 48

Monessen Tournament

California 51, Jeannette 16

Monessen 50, Derry 41

Montour Tournament

Blackhawk 78, Ringgold 24

Montour 55, Ellwood City 36

Moon Tournament

Shaler at Moon, (n)

Upper St. Clair 80, Pine-Richland 42

Neighborhood Academy Tournament

Consolation

Propel Montour at Neighborhood Academy (n)

Championship

Westinghouse 57, Calvary Christian 11

New Castle Tournament

Consolation

Aliquippa 50, Riverside 35

Championship

New Castle 50, Shenango 43

Oakland Catholic Tournament

North Allegheny 49, Penn Hills 21

Oakland Catholic 49, OLSH 26

Bethel Park 51, Obama Academy 18

Seneca Valley Tournament

Consolation

Seneca Valley 57, Ambridge 22

Championship

Hampton 54, McDowell 28

Serra Catholic Tournament

Serra Catholic 64, East Allegheny 18

She Got Game Classic

North Catholic 49, Edison (Va) 23

Trinity 72, Forest Park (Va) 46

Norwin 55, Unity Reed (Va.) 20

Slippery Rock Tournament

Consolation

Mercyhurst Prep 64, Sharpsville 25

Championship

Mars 47, Slippery Rock 32

South Fayette Tournament

Consolation

Canon-McMillan 30, North Hills 23

Championship

South Fayette 39, Beaver 22

South Side Tournament

Consolation

Hopewell 47, Beaver Falls 34

Championship

South Side 39, Freedom 37

Southmoreland Tournament

Albert Gallatin 60, Yough 47

Southmoreland 60, West Greene 44

Springdale Tournament

Springdale 29, Valley 28

St. Joseph Tournament

Neshannock 64, Mohawk 29

Union 43, Shady Side Academy 20

Winchester Thurston 51, St. Joseph 39

Villa Maria Tournament

Mt. Lebanon 49, Bishop Kearney (NY) 45

West York Tournament

Consolation

Woodland Hills 49, West York 46

Championship

Delone Catholic 49, Berks Catholic 36

Nonsection

Cornell 38, Brashear 26

Football

PIAA playoffs

Class 6A

Championship

Saturday’s result

Mt. Lebanon 35, St. Joseph’s Prep 17

Class 3A

Championship

Saturday’s result

Central Valley 7, Wyomissing 0

Saturday’s summaries

Class 6A

Mt. Lebanon 35, St. Joseph’s Prep 17

St. Joseph’s Prep 7 7 3 0 —17

Mt. Lebanon 14 7 0 14 —35

SJP: Josiah Trotter 4 pass from Samaj Jones (Antonio Chadha kick)

M: Michael Beiersdorf 86 pass from Joey Daniels (Noah Bhuta kick)

M: Eli Heidenreich 13 run (Bhuta kick)

M: Alex Tecza 6 pass from Daniels (Bhuta kick)

SJP: Samaj Jones 5 run (Chadha kick)

SJP: Chadha 26 field goal

M: Tecza 2 run (Bhuta kick)

M: Tecza 4 run (Bhuta kick)

Passing leaders: SJP, Samaj Jones 9-19-152-1TD-2INT. M, Joey Daniels 8-16-203-2TD-1INT.

Receiving leaders: SJP, David Jr. Washington 5-119.

Class 3A

Central Valley 7, Wyomissing 0

Wyomissing 0 0 0 0 —0

Central Valley 0 0 0 7 —7

CV: Landon Alexander 28 run (Sarafino DeSantis kick)

Rushing leaders: CV, Landon Alexander 35-231, TD.

Wrestling

Saturday’s results

Chartiers-Houston Tournament

First place

106: Logan Davis, Oak Glen (W.Va.) p. Max Ivcic, Bentworth, 1:34

113: Parker Sentipal, Burgettstown d. Giavonnie Schipani, North Hills, 13-11

120: Luke Dunlap, South Fayette p. Dominic Ferraro, Pine-Richland, 3:31

126: Chris Vargo, Bentworth m.d. Dylan Bruce, Elizabeth Forward, 15-6

132: Anthony Ferraro, Pine-Richland d. Joey Sentipal, Burgettstown, 5-0

138: Kyle McCollum, Beth-Center d. Peter Chacon, Montour, 8-2

145: Levi Donnel, Butler d. Chase Frameli, Jefferson-Morgan, 4-3

152: Kelin Laffey, Pine-Richland t.f. Tyler Berish, Beth-Center, 16-1, 5:51

160: Dylan Evans, Chartiers Valley m.d. Trevor Pettit, Beth-Center, 16-6

172: Christian Scheller, Mars d. Connor Jacobs, Armstrong, 9-2

189: Brenan Morgan, Central Valley d. Cooper Baxter, Butler, 0-0 1:15

215: Joshua Sarasnick, Chartiers Valley d. Vitali Daniels, Bentworth, 4-2

285: Cam Carter-Green, Washington d. Jake Pomykata, Butler, 9-3

Third place

106: Ana Malovich, Butler p. Killian Turek, South Side, 4:20

113: Kelley Schaukowitsch, Butler p. Alec Formaini, Armstrong, 0:28

120: Darius Mcmillon, Peters Township d. Brady Joling, Chartiers Valley, 4-0

126: Gaven Suica, Burgettstown d. James Anderson, South Fayette, 4-1

132: Dom Oliastro, South Fayette d. Sam Jacobs, Armstrong, 7-5

138: Domenic Vivirito, Butler d. Rudy Brown, Burgettstown, 12-7, SV

145: Chase Brandebura, Carlynton d. Ambrose Boni, Central Valley, 6-4, SV

152: Isaiah Pisano, Hopewell d. Anthony Lancos, Burgettstown, 4-3

160: Joey Boughton, Avonworth d. DJ Slovick, Burgettstown, 10-6

172: Aaron Deluca, Montour p. Christopher Beatty, Chartiers Valley, 2:06

189: Matthew Serwatka, North Hills p. Mikey Ewing, Washington, 0:55

215: Corbin Johnston, Armstrong p. Andrew Szymczak, North Hills, 4:58

285: Joey Schneck, Pine-Richland d. Shawn Loring, Albert Gallatin, 3-1, SV

Fifth place

106: Brycen Seth, Butler p. Kayden Sutley, Chartiers-Houston, 1:49

113: James Walzer, Montour d. Robert Hoy, Pine Richland, 5-0

120: Jonny Baiano, South Fayette m.d. Dylan Slovick, Burgettstown, 13-5

126: Timmy Caferelli, South Side d. Bryce Rodriguez, Carlynton, 5-0

132: RJ Cusato, South Side p. Dalton Lucey, West Greene, 2:08

138: Chris Cibrone, Peters Township m.d. Eric Kovach, Burgettstown, 14-2

145: Noah Schratz, Peters Township m.d. Tanner Millward, Freedom, 13-5

152: Michael Kinzey, Armstrong d. Caden Brock, Elizabeth Forward, 5-0

160: Camden O’Connor, Oak Glen (W.Va.) p. Angelo Samuels, Pine-Richland, 0:46

172: Mickey Kreinbucher, Butler d. Evan Letky, North Hills, 1-0

189: Drew Palochak, Hopewell d. Alston Csutoros, Beth-Center, 6-0

215: Phillip Nave, Peters Township m.d. Alex Kuzma, Central Valley, 15-5

285: Mason Dibon, Shaler d. Joey Baronick, Burgettstown, 3-2, UTB

Team scores: 1. Butler, 190; 2. Burgettstown, 171; 3. Pine-Richland, 142.5; 4. Armstrong, 136.5; 5. Montour, 114.

Eastern Area Tournament

At Gateway

First place

106: Nico Fanella Indiana d. Ty Kapusta, Franklin Regional, 6-4

113: Evan Petrovich, Connellsville p. Ramil Islamov, Baldwin, 2:43

120: Mason Kernan, Bethel Park d. Sulayman Bah, Kiski School, 10-7, TB2

126: Troy Hohman, Penn-Trafford m.d. Ryan Klingensmith, Kiski Area, 13-2

132: Vince Citrano, Plum d. Brendan Orr, DuBois, 7-5

138: Chad Ozias, Connellsville m.d. Logan Bechtold, Kiski Area, 18-7

145: Finn Solomon, Franklin Regional d. Ty Watters, West Allegheny, 3-0

152: Nico Taddy, West Allegheny d. Ethan Ansell, Connellsville, 8-4

160: Enzo Morlacci, Kiski Area d. Jared Keslar, Connellsville, 3-1

172: Hunter Claycomb, Connellsville d. Ryan Walsh, Bethel Park, 5-2

189: Mac Stout, Mt. Lebanon p. Juliano Marion, Franklin Regional, 1:19

215: Carter Dilts, Kiski Area d. Christo Marion, Franklin Regional, 7-0

285: Ty Banco, Trinity p. Stone Joseph, Kiski Area, 1:50

Third place

106: Rylen Campbell, Plum d. Ejiro Montoya, Mt. Lebanon, 7-2

113: TJ Allison, Trinity d. Sam Snyder Plum, 3-1

120: Jacob Layton, Connellsville d. Owen Klodowski, Baldwin, 2-0

126: Antonino Walker, Plum p. Justin Bass, Franklin Regional, 0:53

132: Gabriel Ruggieri, Connellsville p. Blake Reihner, Trinity, 3:41

138: Nathan Stone, Franklin Regional d. Davey Aughenbaugh, DuBois, 4-1

145: Lonzy Vielma, Connellsville p. Andrew Gonzales, Trinity, 2:34

152: Mark Gray, Kiski Area d. Chad Jesko, Connellsville, 2-0

160: Shawn Taylor, West Allegheny d. Daniel Turner, Indiana, 3-2

172: Wesley Stull, Penn-Trafford m.d. Andrew Claassen, Plum, 16-3

189: George Shultz, Connellsville p. Angelo Markey, Highlands, 1:27

215: Tycen Roy, DuBois Area d. Frank Macioce, Plum, 4-3

285: Zack Gallagher, DuBois Area p. Tyler Gallis, Connellsville, 0:28

Fifth place

106: Kyle Pherdehirt, Bethel Park p. Clayton Cramer, Kiski Area, 3:23

113: Aiden Bench, Bethel Park m.d. Carson Yocca, Plum, 8-0

120: Arontay Heningcamp, Gateway d. Dylan Overcash, Plum, 6-1, SV

126: Franco Busalacchi, Mt. Lebanon p. Cody Garancsi, McKeesport, 1:32

132: Nick Jones, West Allegheny p. Ny-zair Burt, West Mifflin, 2:49

138: Brayden White, Highlands p. Bryson Bench, Bethel Park, 2:21

145: Jrake Burford, Highlands p. Ethan Connor, Kiski Area, 2:19

152: William Turner, Indiana, wbf

160: Jack Tongel, Plum, wbf

172: Floyd Mckenna, Gateway p. Ross Weimer, McKeesport, 3:15

189: Owen Ott, Penn-Trafford) wbf

215: AJ Palumbo, Penn Hills d. Anthony Zaboroski, Bethel Park, 4-1

285: Shane Tuthill, West Allegheny p. Ollie Freeman, Plum, 1:32

Team score: 1. Connellsville 251; 2. Kiski Area 192; 3. Plum 166.5; 4. Franklin Regional 166; 5. Bethel Park 136.5.

