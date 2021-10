High school, scores, summaries and schedules for Oct. 28, 2021

By:

Thursday, October 28, 2021 | 11:19 PM

High schools

Cross country

WPIAL championships

At Cal (Pa.)

Boys

Class 3A

Individual results: 1. CJ Singleton, Butler, 16:26.3. 2. Drew Griffith, Butler, 16:32.1. 3. Jack Bertram, North Allegheny, 16:44.8. 4. Brett Kroboth, Peters Township, 16:53.0. 5. Noah Petersen, Seneca Valley, 16:56.9. 6. Ryan Podnar, North Allegheny, 16:57.5. 7. Jacob Puhalla, Moon, 17:03.7. 8. Sage Vavro, Butler, 17:06.7. 9. Jack Lorence, Fox Chapel, 17:08.9. 10, Ryan Paris, Shaler, 17:16.2. 11. Tyler Paszkowski, Shaler, 17:20.3. 12. Michael Gauntner, North Allegheny, 17:27.7. 13. Swapnil Rana, Mt. Lebanon, 17:28.7. 14. Caleb Schall, North Allegheny, 17:31.0. 15. Alaa-Eddine Guetari, South Fayette, 17:32.3. 16. Gregory Kossuth, North Allegheny, 17:35.1. 17. Sawyer Weinmann, Upper St. Clair, 17:35.3. 18. Jake Borgesi, South Fayette, 17:36.1. 19. Graham Wolfe, North Allegheny, 17:36.7. 20. Kaden Crump, Chartiers Valley, 17:39.1. 21. Doron Wudkwych, Canon McMillan, 17:49.8. 22. Robert Shontz, Upper St. Clair, 17:52.5. 23. Jackson Hickel, North Allegheny, 17:59.9. 24. Nick Labuda, Pine Richland, 18:01.2. 25. Zach Bigam, Connellsville, 18:04.8. 26. Brady Sundin, Gateway, 18:05.0.

Team scores: 1. North Allegheny 51. 2. Butler 86. 3. Fox Chapel 144.

Class 2A

Individual results: 1. Ryan Pajak, Ringgold, 16:58.9. 2. Dominic Flitcraft, Hopewell, 17:33.2. 3. Matthew Otto, Quaker Valley, 17:36.3. 4. Carson McCoy, Deer Lakes, 17:39.7. 5. Ethan Papa, Blackhawk, 17:40.8. 6. Julian Kletz, Montour, 17:48.0. 7. Jacob Bonnar, Hampton, 17:50.0. 8. Aaron Tressler, Greensburg Salem, 17:52.9. 9. Peter Chacon, Montour, 17:56.5. 10. Lucas Bradley, New Castle, 17:56.6. 11. Charles Johnson, Greensburg Salem, 17:59.5. 12. Nathan Garrett, Hampton, 18:07.0. 13. Dale Hall, Hampton, 18:07.1. 14. Aidan Thellman, Blackhawk, 18:10.0. 15. Sam West, North Catholic, 18:10.5. 16. Ryan Groff, Beaver, 18:10.9. 17. Chistopher Belch, Hampton, 18:11.1. 18. Mason Stewart, Uniontown, 18:11.1. 19. Gregory Chernosky, Mars, 18:11.2. 20. Joe Harmanos, North Catholic, 18:17.4. 21. Jacob Smith, Greensburg Salem, 18:18.7. 22. Nick Whaley, Ringgold, 18:22.2. 23. Leyton Maust, Uniontown, 18:22.4.

Team scores: 1. Hampton 73. 2. North Catholic 120. 3. Blackhawk 146.

Class A

Individual results: 1. Sean Aiken, Eden Christian, 17:09.3. 2. Lance Nicholls, Winchester Thurston, 17:22.8. 3. Ty Fluharty, Riverside, 17:31.7. 4. Nick Szekely, Greensburg CC, 17:51.4. 5. Parker Steele, Riverview, 17:55.3. 6. John Griffith, Aquinas Academy, 17:55.7. 7. Tucker Klotz, Ligonier Valley, 18:02.9. 8. Ethan Haring, Eden Christian, 18:05.4. 9. Thompson Lau, Shady Side Academy, 18:12.8. 10. Ty Laughlin, Riverview, 18:19.5. 11. Peter Heintzleman, Winchester Thurston, 18:26.5. 12. Kolby Kent, California, 18:28.0. 13. Maxwell Hamilton, OLSH, 18:30.0. 14. Amberson Bauer, Riverview, 18:33.2. 15. Thomas Presnar, Shenango, 18:34.3. 16. Kailen Spears, Bishop Canevin, 18:35.4. 17. Brendan Burns, Neshannock, 18:36.0. 18. Ramaniah Karamcheti, Washington, 18:36.2. 19. RJ Ashcroft, South Side, 18:39.6. 20. Peter Sweeney, OLSH, 18:42.9. 21. Ian Bilger, Eden Christian, 18:43.1. 22. Charlie Routledge, Winchester Thurston, 18:44.5. 23. Alex Siege, Chartiers-Houston, 18:47.5. 24. Jonah Keller, Winchester Thurston, 18:50.0. 25. Lucas Wilton, Riverview, 18:54.3. 26. Christopher Barnes, Riverview, 18:54.5. 27. Holden Deasy, Riverview, 18:56.9. 28. Connor Jeffcoat, Shenango, 18:57.0. 29. Trey Varley, Bishop Canevin, 19:01.5. 30. Colten Crizer, Ellwood City, 19:01.6. 31. Maddox Mengel, New Brighton, 19:04.2. 32. Kaleb Lloyd, Mohawk, 19:04.8. 33. Liam Atkinson, Shady Side Academy, 19:06.1. 34. Braden Donovan, Serra Catholic, 19:06.1. 35. Ryan Kozy, OLSH, 19:11.8. 36. Joel Brooks, Ellwood City, 19:12.2

Team scores: 1. Riverview 76. 2. Winchester Thurston 90. 3. Eden Christian 108. 4. OLSH 149.

Girls

Class 3A

Individual results: 1. Mia Cochran, Moon, 18:18.6. 2. Logan St. John Kletter, Mt. Lebanon, 18:48.3. 3. Wren Kucler, North Allegheny, 18:55.7. 4. Eva Kynaston, North Allegheny, 19:25.5. 5. Eliza Miller, Kiski Area, 19:32.5. 6. Robin Kucler, North Allegheny, 19:34.4. 7. Jenna Lang, Bethel Park, 19:35.1. 8. Meredith Price, Pine-Richland, 19:40.7. 9. Natalie McLean, Pine-Richland, 19:45.4. 10. Samantha Hennen, Shaler, 19:59.5. 11. Ava Vitiello, Hampton, 20:00.2. 12. Emerson Skatell, Latrobe, 20:02.7. 13. Kevyn Fish, Hampton, 20:07.2. 14. Lauren Iagnemma, South Fayette, 20:07.7. 15. Maura Mlecko, North Allegheny, 20:10.0. 16. Chloe Bonson, Penn-Trafford, 20:11.0. 17. Jennifer Cichra, Butler, 20:13.5. 18. Ruthie Hughes, Seneca Valley, 20:13.9. 19. Caroline Adams, Mt. Lebanon, 20:15.7. 20. Lily Colombo, South Fayette, 20:20.0. 21. Sydney Shock, Peters Township, 20:28.1. 22. Laura Carter, Fox Chapel, 20:33.3. 23. Erin McGoey, North Allegheny, 20:34.2. 24. Clara Kelley, Fox Chapel, 20:39.1

Team results: 1. North Allegheny 49. 2. Pine-Richland 135. 3. Mt. Lebanon 193.

Class 2A

Individual results: 1. Jolena Quarzo, Brownsville, 19:04.1. 2. Harley Kletz, Montour, 19:39.7. 3. Hope Trimmer, Uniontown, 20:06.6. 4. Anna Cohen, Quaker Valley, 20:19.7. 5. Alex Fleck, Montour, 20:25.4. 6. Lakyn Schaltenbrand, Montour, 20:28.3. 7. Lilah Turnbull, Chartiers Valley, 20:29.0. 8. Sophia Trevenen, Montour, 20:50.1. 9. Grace Lazzara, North Catholic, 20:57.4. 10. Viva Kreis, Belle Vernon, 21:12.0. 11. Danica Purtell, Beaver, 21:12.7. 12. Charlee Leach, Ringgold, 21:16.8. 13. Eva Kulbago, Chartiers Valley, 21:17.6. 14. Ella Andrew, Beaver, 21:22.4. 15. Jane Huss, Derry, 21:31.4. 16. Lexi Ohler, Southmoreland, 21:40.5. 17. Alaina Hicks, North Catholic, 21:47.5. 18. Talia Peccon, Blackhawk, 21:48.6. 19. Grace Nesko, Burrell, 21:56.2. 20. Emma Haugh, Knoch, 21:56.7. 21. Laci Schwirian, Elizabeth Forward, 22:03.8. 22. Emily Angelo, Uniontown, 22:04.6. 23. Dani Thornton, Chartiers Valley, 22:05.6. 24. Cecilia Montagnese, Quaker Valley, 22:08.0

Team results: 1. Montour 54. 2. Chartiers Valley 104. 3. Beaver 132.

Class A

Individual results: 1. Corinn Brewer, Greensburg CC, 21:17.8. 2. Lydia Valeriano, Northgate, 21:19.1. 3. Audrey Wrabley, OLSH, 21:20.8. 4. Lindsey Hartle, Avonworth, 21:21.2. 5. Alexis Abbett, Aquinas Academy, 21:27.6. 6. Erin LaQuatra, Bishop Canevin, 21:38.9. 7. Chelsea Hartman, Shady Side Academy, 21:39.8. 8. Brooke Wissinger, Riverside, 21:40.4. 9. Hope Haring, Eden Christian, 21:42.0. 10. Anastasia Georgagis, California, 21:43.7. 11. Alyssa Sherman, Laurel, 21:50.1. 12. Jonah Althof, Greensburg CC, 22:03.0. 13. Lauren Lomago, Eden Christian, 22:08.7. 14. Lexi Fluharty, Riverside, 22:09.3. 15. Evelyn McClain, Mohawk, 22:09.9. 16. Gwyn Fichte, Riverview, 22:17.3. 17. Malley Aiello, OLSH, 22:19.6. 18. Cyd Kennard, Winchester Thurston, 22:31.8. 19. Sarah Nixon, Winchester Thurston, 22:32.5. 20. Clara Wallace, Ligonier Valley, 22:33.4. 21. Abby Wertz, OLSH, 22:35.0. 22. Margaret Sweeney, OLSH, 22:39.4. 23. Maddie Smith, Ligonier Valley, 22:39.8. 24. Lily Bauer, Riverview, 22:49.2. 25. Natalie Lape, Mohawk, 22:54.6. 26. Lillian McClain, Mohawk, 22:56.0. 27. Alina McClafin, California, 23:01.2. 28. Grace Baldauff, Northgate, 23:01.9. 29. Aricka Young, Mohawk, 23:07.6. 30. Ellie Whippo, Mohawk, 23:09.1. 31. Carina Simmons, Aquinas Academy, 23:10.0. 32. Morgan Pisula, Shenango, 23:16.3

Team results: 1. OLSH 79. 2. Mohawk 101. 3. Winchester Thurston 120. 4. Avonworth 148.

Field hockey

WPIAL playoffs

Class 3A

Finals

Saturday’s schedule

Pine-Richland vs. North Allegheny at Washington & Jefferson, 7 p.m.

Class 2A

Finals

Saturday’s schedule

Penn-Trafford vs. Fox Chapel at Washington & Jefferson, 5 p.m.

Class A

Finals

Saturday’s schedule

Aquinas Academy vs. Shady Side Academy at Washington & Jefferson, 3 p.m.

Football

Friday’s schedule

WPIAL

Class 6A

Central Cath. at Canon-McMillan, 7 p.m.

Mt. Lebanon at Baldwin, 7 p.m.

North Allegheny at Seneca Valley, 7 p.m.

Norwin at Hempfield, 7 p.m.

Class 5A

Allegheny 6

Moon at West Allegheny, 7 p.m.

Peters Township at South Fayette, 7 p.m.

Upper St. Clair at Bethel Park, 7 p.m.

Big East

Gateway at Franklin Regional, 7 p.m.

Penn-Trafford at Latrobe, 7 p.m.

Woodland Hills at Connellsville, 7 p.m.

Northeast

North Hills at Shaler, 7 p.m.

Penn Hills at Kiski Area, 7 p.m.

Pine-Richland at Fox Chapel, 7 p.m.

Class 4A

Big 8

McKeesport at Belle Vernon, 7 p.m.

Trinity at Ringgold, 7 p.m.

West Mifflin at Thomas Jefferson, 7 p.m.

Greater Allegheny

Armstrong at Indiana, 7 p.m.

Greensburg Salem at Plum, 7 p.m.

Knoch at Highlands, 7 p.m.

Mars at Hampton, 7 p.m.

Parkway

Blackhawk at Beaver, 7 p.m.

Montour at Chartiers Valley, 7 p.m.

New Castle at Aliquippa, 7 p.m.

Class 3A

Allegheny 7

Derry at North Catholic, 7 p.m.

Freeport at Deer Lakes, 7 p.m.

Valley at Burrell, 7 p.m.

Interstate

Mt. Pleasant at South Allegheny, 7 p.m.

Southmoreland at South Park, 7 p.m.

Yough at Elizabeth Forward, 7 p.m.

Northwestern 6

Ambridge at Keystone Oaks, 7 p.m.

Avonworth at Quaker Valley, 7 p.m.

Hopewell at Central Valley, 7 p.m.

Class 2A

Allegheny

Apollo-Ridge at Ligonier Valley, 7 p.m.

Serra Catholic at Steel Valley, 7 p.m.

Century

Frazier at Charleroi, 7 p.m.

McGuffey at Washington, 7 p.m.

Waynesburg at Beth-Center, 7 p.m.

Midwestern

Ellwood City at Mohawk, 7 p.m.

Freedom at New Brighton, 7 p.m.

Neshannock at Laurel, 7 p.m.

Riverside at Beaver Falls, 7 p.m.

Three Rivers

Sto-Rox at Carlynton, 6 p.m.

Class A

Big 7

Burgettstown at Fort Cherry, 7 p.m.

Cornell at Our Lady of the Sacred Heart, 7 p.m.

Northgate at Rochester, 7 p.m.

Shenango at Union, 7 p.m.

Eastern

Bishop Canevin at Imani Christian, 7 p.m.

Jeannette at Clairton, 7 p.m.

Leechburg at Greensburg Central Catholic, 7 p.m.

Tri-County South

Bentworth at California, 7 p.m.

Carmichaels at Jefferson-Morgan, 7 p.m.

Monessen at Avella, 7 p.m.

West Greene at Mapletown, 7 p.m.

Nonconference

Albert Gallatin at Spring Mills, W.Va., 7 p.m.

Brownsville at East Allegheny, 7 p.m.

Laurel Highlands at Uniontown, 7 p.m.

District 10

Butler at Erie, 7 p.m.

Saturday’s schedule

Class 2A

Allegheny

Shady Side Academy at Summit Academy, 12:15 p.m.

Three Rivers

Brentwood at Seton LaSalle, 1 p.m.

South Side at Western Beaver, 12:30 p.m.

Class A

Eastern

Springdale at Riverview, noon

District 8

City League championship

Allderdice at Westinghouse, Cupples Stadium, 1 p.m.

Hockey

Thursday’s results

Class 3A

Central Catholic 2, Bethel Park 1

Mt. Lebanon 5, Canon-McMillan 1

North Allegheny 6, Cathedral Prep 0

Peters Township at Upper St. Clair, (n)

Seneca Valley at Baldwin, (n)

Class 2A

Thomas Jefferson 5, South Fayette 3

Hempfield 6, Shaler 2

Franklin Regional 6, Latrobe 1

Mars at Armstrong, (n)

Class A

North Catholic 7, Wheeling Park 1

Westmont Hilltop 5, Beaver 0

Fox Chapel 8, Blackhawk 0

Class B

Elizabeth Forward 7, Ringgold 1

Connellsville 2, Morgantown 1

Soccer

Boys

WPIAL playoffs

Class 4A

Quarterfinals

Saturday’s schedule

Allderdice (14-4-1) at Seneca Valley (15-0-1), 2 p.m.

Fox Chapel (14-3-1) at Canon-McMillan (13-2-1), noon

Butler (14-5) at Peters Township (14-1-1), 1 p.m.

North Allegheny (14-5) at Norwin (14-1-1), 2 p.m.

Class 3A

Semifinals

Monday’s schedule

West Allegheny (20-0) vs. Plum (17-2-1)

Hampton (17-1) vs. Franklin Regional (15-3)

Class 2A

Quarterfinals

Thursday’s results

North Catholic 1, South Park 0

Charleroi 2, Elizabeth Forward 1

Quaker Valley 14, East Allegheny 0

Ambridge 2, Shady Side Academy 1

Semifinals

Monday’s schedule

North Catholic (11-7) vs. Charleroi (15-2-1)

Quaker Valley (17-2) vs. Ambridge (12-5)

Class A

Quarterfinals

Saturday’s schedule

Greensburg Central Catholic (13-3) vs. Springdale (11-4-1) at Norwin, noon

Bentworth (15-1-1) vs. Eden Christian (16-2-1) at Canon-McMillan, 2 p.m.

OLSH (10-2-2) vs. Winchester Thurston (16-0-1) at Shady Side Academy, 10 a.m.

Riverside (8-9) vs. Sewickley Academy (12-1-1) at Seneca Valley, noon

Girls

WPIAL playoffs

Class 4A

Quarterfinals

Thursday’s results

Fox Chapel 1, North Allegheny 0 (SO)

Seneca Valley 4, Norwin 3

Moon 1, Butler 0

Peters Township 2, Latrobe 0

Semifinals

Monday’s schedule

Fox Chapel (10-7-1) vs. Seneca Valley (15-3-2)

Moon (14-1-1) vs. Peters Township (11-3-3)

Class 3A

Quarterfinals

Thursday’s results

Mars 6, Oakland Catholic 0

Montour 5, Kiski Area 0

Plum 3, Hampton 1

South Fayette 2, Franklin Regional 1 (SO)

Semifinals

Monday’s schedule

Mars (14-0-1) vs. Montour (14-6)

Plum (18-1-1) vs. South Fayette (13-7)

Class 2A

Quarterfinals

Saturday’s schedule

North Catholic (15-1) vs. Yough (13-3-1) at Mars, 1 p.m.

Quaker Valley (7-8-2) at Shady Side Academy (11-1-1), noon

Mt. Pleasant (13-5) at Southmoreland (13-1-2), noon

Avonworth (13-3-1) at South Park (12-3-4), noon

Class A

Semifinals

Monday’s schedule

Greensburg Central Catholic (14-1) vs. Freedom (14-4)

Springdale (18-1) vs. Steel Valley (16-3)

Tennis

PIAA team championships

Class 3A

Quarterfinals

Friday’s schedule

At Hershey Racquet Club

Conestoga vs. Latrobe, 8 a.m.

State College vs. Spring-Ford, 9:30 a.m.

Upper St. Clair vs. Unionville, 11 a.m.

Pennsbury vs. Peters Township, 12:30 p.m.

Class 2A

Quarterfinals

Friday’s schedule

At Hershey Racquet Club

Conrad Weiser vs. Beaver, 2:30 p.m.

Knoch vs. Wyoming Seminary, 4 p.m.

Sewickley Academy vs. Wyomissing, 5:30 p.m.

Trinity (District 3) vs. Lower Moreland, 7 p.m.

Volleyball

Girls

WPIAL playoffs

Class 4A

Quarterfinals

Thursday’s results

North Allegheny 3, Seneca Valley 0

Moon 3, Pine-Richland 2

Shaler 3, Latrobe 0

Oakland Catholic 3, Penn-Trafford 0

Semifinals

Tuesday’s schedule

North Allegheny vs. Moon

Shaler vs. Oakland Catholic

Class 3A

Quarterfinals

Saturday’s schedule

Beaver at Freeport, 2 p.m.

South Fayette vs. Armstrong at North Catholic, 2 p.m.

Plum at Thomas Jefferson, noon

Hampton vs. Montour at Thomas Jefferson, 2 p.m.

Class 2A

Quarterfinals

Saturday’s schedule

Frazier at North Catholic, noon

Neshannock vs. Seton LaSalle at Avonworth, noon

Shenango at Avonworth, 2 p.m.

Laurel vs. Serra Catholic at Freeport, noon

Class A

Quarterfinals

Thursday’s results

Bishop Canevin 3, Fort Cherry 0

Leechburg 3, Union 1

California 3, Mapletown 1

Greensburg Central Catholic 3, OLSH 1

Semifinals

Tuesday’s schedule

Bishop Canevin vs. Leechburg

California vs. Greensburg Central Catholic

To report scores or schedule changes, email ptrsports@triblive.com.